Τετ α τετ Δένδια – Ερντογάν επί 50 λεπτά

Πενήντα λεπτά. Τόσο κράτησε το απόγευμα της Πέμπτης η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με τον τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της γείτονος, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο κ. Δένδιας εισήλθε στο προεδρικό μέγαρο της Αγκυρας, το αποκαλούμενο «Λευκό Παλάτι», με μια μικρή απόκλιση από το πρόγραμμα, λίγο μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδας καθώς το αεροπλάνο του καθυστέρησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας.

Turkey’s FM Cavusoglu is hosting his Greek counterpart Dendias in Ankara today. Our correspondent reports what they will be discussing during their meeting pic.twitter.com/4nYaUlDPWJ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 15, 2021