Εμβολιάστηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – η ΕΕ έφτασε τους 100 εκατ. εμβολιασμούς

Την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού έκανε την Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανέμενε τη σειρά της ηλικιακής της κατηγορίας αντί να εμβολιαστεί κατά προτεραιότητα.

Στο μήνυμά της, η 62χρονη γερμανίδα αξιωματούχος σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση κατέκτησε το ορόσημο των 100 εκατ. εμβολιασμών και είπε ότι οι ρυθμοί θα επιταχυνθούν καθώς θα πληθαίνουν οι παραδόσεις εμβολίων από τις φαρμακευτικές.

«Οσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο πιο σύντομα θα ελέγξουμε την πανδημία» σημείωσε σε ανάρτησή της και επέδειξε και το τσιρότο με τη σημεία της ΕΕ που έβαλε.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

