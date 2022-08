Κριμαία: Ρώσος τουρίστας αποκάλυψε τη θέση ρωσικών S-400 στα social media

Οι Ρώσοι τουρίστες στην Κριμαία εκτός από τουριστικά έσοδα στους ντόπιους, προσφέρουν και πολύτιμες υπηρεσίες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, αποκαλύπτοντάς τους τις θέσεις των ρωσικών πυραύλων!

Στις φωτογραφίες που ανεβάζουν οι τουρίστες στα social media, οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκουν πληροφορίες για τις θέσεις των ρωσικών όπλων.

«Λαμπρό» παράδειγμα ο χαμογελαστός ηλιοκαμένος Ρώσος με το μαγιό τύπου «Speedo» που φωτογραφήθηκε σε μία παραλία μπροστά σε δύο τουλάχιστον συστήματα αεράμυνας S-400, στη Γιεβπατόρια της Κριμαίας, φανερώνοντας τη θέση τους στους Ουκρανούς, που τον ευχαρίστησαν!

«Ισως παραείμαστε αυστηροί με τους ρώσους τουρίστες. Αυτός ο άνδρας υπήρξε πολύ εξυπηρετικός. Σας ευχαριστούμε και συνεχίστε την καλή δουλειά», έγραψε χαρακτηριστικά το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022