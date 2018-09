H δούκισσα Μέγκαν ξεκίνησε την προώθηση βιβλίου μαγειρικής (για καλό σκοπό)

Εχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, η δούκισσα του Σάσεξ, ξεκίνησε την Πέμπτη την προώθηση ενός βιβλίου μαγειρικής, του οποίου έγραψε τον πρόλογο, προκειμένου να βοηθήσει σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα που οργανώθηκε στον απόηχο της φονικής πυρκαγιάς στον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου.

Η μητέρα της δούκισσας Ντόρια Ράγκλαντ δεν αναμενόταν να παραστεί, κάνοντας εμφάνιση έκπληξη στην παρουσίαση του βιβλίου μαγειρικής, τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου θα πάνε στο Σχέδιο της Κοινότητας Χαμπ, το οποίο εκπονήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους επιζώντες της πυρκαγιάς, με τους 71 νεκρούς.

«Μόλις πρόσφατα μετακόμισα στο Λονδίνο και αμέσως ένιωσα να με αγκαλιάζουν οι γυναίκες στην κουζίνα, την θέρμη και την ευγένειά σας και επίσης ότι μπορώ να βρίσκομαι σε αυτήν την πόλη και να βλέπω σε ένα μικρό δωμάτιο πώς πολυπολιτισμική είναι» υπογράμμισε η Μέγκαν, απευθυνόμενη σε όσους ενεπλάκησαν στο σχέδιο και παρέστησαν σε γεύμα στο παλάτι του Κένσινγκτον.

«Προσωπικά, νιώθω τόσο περήφανη που ζω σε μια πόλη με τόση πολυπολιτισμικότητα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό».

Το βιβλίο «Together: Our Community Cookbook» (Μαζί: Το βιβλίο μαγειρικής της κοινότητάς μας) περιλαμβάνει 50 συνταγές που μοιράστηκαν γυναίκες των οποίων οι κοινότητες επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην 24ώροφη εργατική πολυκατοικία στις 14 Ιουνίου 2017.

Οι γυναίκες αυτές συναντήθηκαν σε μια κοινοτική κουζίνα, τη Hubb Community Kitchen, στο Μουσουλμανικό Πολιτιστικό Κέντρο Al Manaar, την οποία η 37χρονη δούκισσα του Σάσεξ και πρώην ηθοποιός επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο και έκτοτε επανειλημμένα, ιδιωτικά.

Η 37χρονη πρώην ηθοποιός έγραψε τον πρόλογο του βιβλίου, που αποτελεί το πρώτο της σόλο εγχείρημα αφότου εντάχθηκε επίσημα στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Βρετανικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι δεν συνηθίζεται συγγενείς να εμπλέκονται στις επίσημες εκστρατείες των μελών της βασιλικής οικογένειας, αναφέροντας ότι η Ράγκλαντ, που δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση με την κόρη της μετά τον γάμο, είπε στους καλεσμένους μόλις έφθασε: «Γεια, είμαι η μητέρα της Μεγκ».