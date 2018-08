Καναδάς: Μακελειό με τουλάχιστον 4 νεκρούς από πυροβολισμούς – Συνελήφθη ένας ύποπτος

Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στην πόλη Φρέντρικτον στον Καναδά. Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών ενώ ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η αστυνομία του Φρέντρικτον ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν πολλές απώλειες. Σε νεότερο tweet έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς ενώ σημείωσε ότι οι δύο είναι αστυνομικοί.

Of the four people killed in this morning’s shootings on Brookside Drive, two were Fredericton Police officers. No names are being released at this time. Please appreciate this is a difficult time for their families and our colleagues. We will provide more info when we can.

