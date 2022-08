Ισχυρές εκρήξεις σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία – Eνας νεκρός και 5 τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Σάκι στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

Την είδηση του θανάτου ενός ανθρώπου έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ρώσος «επικεφαλής» της διοίκησης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Ενας άλλος αξιωματούχος, ο επικεφαλής επί θεμάτων Υγείας της Κριμαίας, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στη ρωσική αεροπορική βάση προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών της αεροπορίας.

«Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφιοντόροφκα», ανακοίνωσε το υπουργείο, τονίζοντας, παράλληλα, ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφιοντόροφκα, στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Ανάμεσα στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται και εικόνες από μία αυξανόμενη, για κάποιες ώρες, κίνηση οχημάτων στη γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει την χερσόνησο με τη Ρωσία, καθώς πολλοί πιθανώς προσπάθησαν να φύγουν από την περιοχή.

Το Κίεβο δε σχολίασε λεπτομερώς το συμβάν, σε πρώτο χρόνο.

Το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε μια ανακοίνωση μετά τις αναφορές για εκρήξεις λέγοντας ότι δεν μπόρεσε να «προσδιορίσει την αιτία» τις αιτίες του.

Η αναπληρώτρια υπουργός Αμυνας της χώρας, Αννα Μαλιάρ, υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το γεγονός της πυρκαγιάς στη ρωσική βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη χώρα-τρομοκράτη, όπως αποκάλεσε τη Ρωσία, στον πόλεμο της ενημέρωσης. «Δεν αποκλείουμε, οι κατακτητές να βρουν “τυχαία” κάποια χαρακτηριστικά “σύμβολα”, “καρτ βιζίτ” ή ακόμη και “DNA”», επεσήμανε η Μαλιάρ, συμβουλεύοντας τους Ουκρανούς να παραμείνουν ήρεμοι και να έχουν εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Υπενθύμισε, δε, τους «κανόνες πυρασφάλειας» περιλαμβανομένης και της «απαγόρευσης του καπνίσματος σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ θύμισε ότι η 9η Αυγούστου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Αυτόχθονων Λαών, στους οποίους περιλαμβάνονται εθνοθρησκευτικές κοινότητες της χερσονήσου, όπως οι Τάταροι της Κριμαίας, οι Κριμτσάκ, κ.α., για να επισημάνει: «Οι σημερινές εκρήξεις στη Νοβοφιοντόροφκα είναι ακόμη μια υπενθύμιση σε ποιον ανήκει η Κριμαία». «Είναι (η Κριμαία) η Ουκρανία!» πρόσθεσε η αξιωματούχος.

Ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, δήλωσε από την πλευρά του πως η «αποστρατιωτικοποίηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας (αποτελεί) αναπόσπαστο μέρος της διασφάλισης της παγκόσμιας ασφάλειας». «Το μέλλον της Κριμαίας είναι να αποτελέσει ένα μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας, ένα εθνικό πάρκο με μοναδική φύση και ένα παγκόσμιο θέρετρο. Οχι μια στρατιωτική βάση για τρομοκράτες. Αυτή είναι μόνο η αρχή», πρόσθεσε.

Demilitarization of the Russian Federation — an integral part of global security ensuring. The future of the Crimea is to be a pearl of the Black Sea, a national park with unique nature and a world resort. Not a military base for terrorists. It is just the beginning.

