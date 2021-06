Ήταν 26 Ιουνίου του 2015 όταν μετά από μήνες παλινωδιών και τάχα «υπερήφανης διαπραγμάτευσης» ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε δημοψήφισμα και ο σοφός ελληνικός λαός —επειδή είναι πολύ σοφός πιο σοφός δεν πάει— κλήθηκε να απαντήσει μέσα σε λίγα 24ωρα αν αποδέχεται το έγγραφο «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το έγγραφο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»). Τέλος πάντων η ιστορία είναι γνωστή και τραυματική.

Αλλά με αφορμή αυτή την επέτειο, έξι χρόνια μετά, «Τα Νέα» είπαν να δώσουν στον πρωταγωνιστή εκείνων των ημερών, τον τότε υπουργό Οικονομικών και σήμερα επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη, βήμα για να πει τα δικά του. Να επαναλάβει δηλαδή ότι ο ίδιος είχε δίκιο, ότι ο ελληνικός λαός είναι όντως σοφός, αλλά και να παραδεχτεί τελικά ότι το «Όχι» σήμαινε και «ρήξη που μπορεί να έφερνε και δραχμή». Όλα μαζί δεν γίνονται, αλλά ας το αποδεχτούμε για χάρη της συζήτησης.

Στο άρθρο του στα «Νέα», με τον χαρακτηριστικό τίτλο «5/7/2015: Οταν ο σοφός λαός υπερέβη την κομματική υποκρισία», ο κ. Βαρουφάκης προχωρά σε κάποιες ενδιαφέρουσες παραδοχές.

Όπως για παράδειγμα ότι η θρυλική «υπερήφανη διαπραγμάτευση» για την οποία θεωρητικά πήρε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν γράμμα κενό. «Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2015, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαπραγμάτευση καθώς η τρόικα επέμενε στον παραλογισμό του “ούτε κούρεμα ούτε 3ο Μνημόνιο”», γράφει ο πρώην υπ. Οικονομικών και πρώτος βουλευτής σε σταυρούς του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.

Επίσης αναφέρει ότι «δεν υπήρξε κόμμα το οποίο να στάθηκε στο ύψος εκείνης της περίστασης». Δηλαδή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι Ανεξ. Έλληνες ούτε και η Χρυσή Αυγή που ως γνωστόν έκαναν την κοινοβουλευτική συμμαχία για να οδηγηθούμε στο δημοψήφισμα (για να μην ξεχνάμε και ποιοι δέχονταν να στοιχηθούν με τους χρυσαυγίτες).

Και σημειώνει ότι το «Όχι» ήταν ουσιαστικά Grexit και επιστροφή στη δραχμή.

«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον λαό να ψηφίσει ΟΧΙ ελπίζοντας ότι θα ψήφιζε ΝΑΙ, αρνούμενη να εξηγήσει τι θα σήμαινε ένα ΟΧΙ – δηλαδή να μιλήσει ανοικτά για την ρήξη που μπορεί να έφερνε και δραχμή (όσο και να πιστεύω, ακόμα, ότι το δίδυμο Μέρκελ – Ντράγκι θα προτιμούσαν το κούρεμα από το Grexit). Οι κ.κ. Σαμαράς και Βενιζέλος αποσιώπησαν γιατί το ΝΑΙ που απαιτούσαν από τον λαό στις κάλπες εκείνοι δεν το είχαν πει στην τρόικα τον Δεκέμβρη του 2014. Οσο για το ΚΚΕ, ζητούσε από τον λαό να μην επιλέξει μεταξύ των μόνο δύο εναλλακτικών που γέννησε η Ιστορία εκείνη την στιγμή.

»Ο ελληνικός λαός όμως φάνηκε σοφός. Για πρώτη φορά ανεξαρτητοποιήθηκε από κάθε ηγεσία και, για πρώτη φορά, ψήφισε υπερκομματικά, ταξικά, ιδεολογικά. Το 62% είπαν ΟΧΙ χωρίς να ακούνε τα κόμματα που εξοικονομούσαν σκανδαλωδώς την αλήθεια. Ηταν ένα σοφό ΟΧΙ σε διαδικασίες που επιβεβαίωναν, από την μία, τον εξευτελισμό της όμορφης ιδέας μιας ένωσης πολιτισμένων ευρωπαϊκών δημοκρατιών και, από την άλλη, του ελληνικού κοινοβουλευτισμού».