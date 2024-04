Ισραήλ: Θα απαντήσουμε στο Ιράν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή

Το Ισραήλ θα απαντήσει στην άνευ προηγουμένου ιρανική επίθεση «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Πολέμου Μπένι Γκαντζ το απόγευμα της Κυριακής και ενώ όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, το οποίο αναμενόταν να προσδιορίσει ποια θα είναι η αντίδραση των Ισραηλινών.

Το Πολεμικό Συμβούλιο αποτελείται από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον υπουργό Αμυνας Γιοαβ Γκάλαντ και τον Μπένι Γκαντζ.

Ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης, ο κεντρώος πολιτικός σημείωσε: «Θα οικοδομήσουμε έναν περιφερειακό συνασπισμό και θα απαιτήσουμε το τίμημα από το Ιράν με τον τρόπο και τη χρονική στιγμή που είναι κατάλληλοι για εμάς».

«Η αναμέτρηση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμη», τόνισε νωρίτερα ο Γκάλαντ. Κατά τον υπουργό Αμυνας της χώρας το Ισραήλ «πρέπει να είναι προετοιμασμένο για κάθε σενάριο».

The IDF operated in an extraordinary manner overnight, and will continue to be prepared for every scenario.

The campaign is not over yet and we are alert and strong.

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) April 14, 2024