Ισπανία: Κατέρρευσε σκηνή σε φεστιβάλ – Ενας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίσθηκαν όταν ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου την κατάρρευση τμήματος της σκηνής σε φεστιβάλ μουσικής κοντά στην ισπανική πόλη Βαλένθια, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ζημιές υπέστησαν και άλλες υποδομές όταν ισχυρές ριπές ανέμου σάρωσαν το Φεστιβάλ Medusa, ένα μεγάλο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που διαρκεί έξι ημέρες στην πόλη Κουγέρα στην ανατολική ακτή της Ισπανίας, νότια της Βαλένθια.

Από τους τραυματίες, τρεις φέρουν σοβαρά τραύματα και 14 ελαφρά. Οι περιφερειακές υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι περιθάλπονται συνολικά 40 άτομα.

«Είμαστε συντετριμμένοι απ’ αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους στη σελίδα του φεστιβάλ στο Facebook.

Αναρτήσεις στα social media έκαναν την ώρα της κατάρρευσης και οι θαμώνες του Φεστιβάλ.

i was at a music festival in valencia, spain and a storm came through blowing up winds. i spoke to a witness who told me people were hit in the head from a part of a stage falling. the whole festival is being evacuated now pic.twitter.com/amWJ0oQ4tF

— Rosalind Adams (@RosalindZAdams) August 13, 2022