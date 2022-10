Τσέχοι πολίτες αγόρασαν τανκ στον ουκρανικό στρατό

Περισσότερα από 1,3 εκατ. δολάρια συγκέντρωσε μία πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων στη Τσεχία η οποία είχε ως στόχο την αγορά ενός εκσυγχρονισμένου τανκ για τον ουκρανικό στρατό.

Η εκστρατεία, που ονομάστηκε «Δώρο για τον Πούτιν», έλαβε χρηματικά ποσά από 11.288 μεμονωμένους δωρητές, με τους διοργανωτές να λένε ότι η αγορά του άρματος μάχης θα είναι η πρώτη που γίνεται κατ’αυτόν τον τρόπο.

Το εκσυγχρονισμένο τανκ T-72 της σοβιετικής εποχής με το όνομα «Τόμας» είναι τώρα έτοιμο προς παράδοσδη στην Ουκρανία, μετέδωσε το BBC.

Η εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων για τον σκοπό αυτό υποστηρίχθηκε από το τσεχικό υπουργείο Αμυνας καθώς και από την πρεσβεία της Ουκρανίας στην Πράγα.

Η υπουργός Αμυνας της Τσεχίας Γιάνα Τσερνοσόβα έγραψε στο Twitter ότι οι δωρητές αγόρασαν στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν –ο οποίος γιορτάζει τα 70ά του γενέθλια στις 7 Οκτωβρίου– «ένα κατάλληλο δώρο». «Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που του αγοράζετε “δώρα” με τη μορφή υποστήριξης για την Ουκρανία», προσέθεσε η ίδια σε σχετική ανάρτησή της στο Twitter.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία! Ολοι μας. Και θα το κάνουμε!», κατέληξε η Τσερνοσόβα αφότου ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους δωρητές «για τη γενναιοδωρία και την αλληλεγγύη» τους.

Ο ουκρανός πρεσβευτής στην Πράγα, Γεβχέν Περεμγινίς, έγραψε στο δικό του tweet: «Η Τσεχική Δημοκρατία έγινε η πρώτη χώρα όπου απλοί άνθρωποι αγόρασαν ένα τανκ για το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας».

Το T-72 Avenger αποτελεί τον εκσυγχρονισμένο απόγονο ενός ταν της σοβιετικής περιόδου που για πρώτη φορά κατασκευάστηκε το 1969, μετέδωσε το BBC. Εξοπλίστηκε με μια νέα συσκευή για τη δημιουργία προπετάσματγος καπνού στη μάχη ενώ έχει αναβαθμιστεί και το μπροστινό κανόνι.

Ωστόσο, οι διοργανωτές δήγλωσαν ότι θα συνεχίσουν να συλλέγουν δωρεές για να προμηθεύσουν τις ουκρανικές δυνάμεις με μια σειρά από άλλα στρατιωτικά είδη, όπως drones, θερμικά ρούχα, αλεξίσφαιρα γιλέκα και πυρομαχικά.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν προμηθεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις με τεράστιες ποσότητες στρατιωτικού υλικού. Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει βοήθεια άνω των 15,1 δισ. δολαρίων από τις 24 Φεβρουαρίου, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμεύσει 2,3 δισ. λίρες.

Χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έχουν επίσης δωρίσει τεράστια ποσά στις Ενοπλες Δυνάμεις του Κιέβου. Η Πολωνία πιστεύεται ότι δώρισε περίπου 230 άρματα μάχης ενώ η τσεχική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες που προμήθευσαν την Ουκρανία με στρατιωτικό υλικό.

The "Gift for Putin" project, founded by Czech businessman Dalibor Dědek, raised more than €1.22M to buy a T-72 Avenger tank for 🇺🇦 in less than a month. This covers the cost of the tank & delivery to 🇺🇦. This project has also provided two Bivoj reconnaissance UAVs to #UAarmy. pic.twitter.com/wS8ljEs7gI

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 3, 2022