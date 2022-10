Η ιλαροτραγωδία Τραμπ σε βιβλίο με «απόκρυφες ιστορίες»

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη καταδικάσει σαν κατασκευασμένο το περιεχόμενο του βιβλίου «Confidence Man – The Making of Donald Trump and the Breaking of America» («Ανθρωπος Εμπιστοσύνης – Η Κατασκευάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και η Διαλύοντας την Αμερική», σε ελεύθερη μετάφραση), ωστόσο αυτό κυκλοφόρησε. Το νέο βιβλίο που αφορά τη διοίκηση Τραμπ και αναμένεται να πουλήσει τρελά στις ΗΠΑ υπογράφει η γνωστή δημοσιογράφος των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν.

Είναι «επινοημένες ιστορίες» όσες έγραψε η Χάμπερμαν, κατήγγειλε ο Τραμπ. Ωστόσο, 100% αληθινές ή 100% ψεύτικες, πέντε από αυτές αξίζουν κάποια μνεία αφού σκορπίζουν γέλιο. Είναι ταιριαστές, πάντως, με την ψυχοσύνθεση του Τραμπ: μία από αυτές τον θέλει Σούπερμαν, μία άλλη άσπλαχνο πατέρα, μία τρίτη καταστροφέα εγγράφων στον καμπινέ.

Η στολή του Σούπερμαν. Την ημέρα που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σκεφτεί μία εξωφρενική ιδέα, λέει η Χάμπερμαν, την οποία όμως δεν υλοποίησε – ατυχώς, διότι ο κόσμος έχασε πολύ γέλιο. Ο Τραμπ είχε τη φαεινή να εμφανιστεί με αμαξίδιο και αμέσως μετά να σηκωθεί από το καροτσάκι και να σκίσει το πουκάμισό του ώστε να φανεί το μπλουζάκι του Σούπερμαν που θα φορούσε από μέσα: όλοι θα έβλεπαν το σύμβολο του σουπερήρωα των αμερικανικών κόμικ.

Η απόλυση της κόρης. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με στελέχη της κυβέρνησής του και με συμβούλους του, ο Τραμπ είχε αποφασίσει να γράψει και να αναρτήσει ένα tweet με το οποίο θα απομάκρυνε την κόρη του Ιβάνκα και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ από το προσωπικό του Λευκού Οίκου. Τελικά πείστηκε να μην το κάνει προτού μιλήσει μαζί τους.

«Βομβαρδίστε τους Τσάπο!» Η Χάμπερμαν έγραψε ότι ο Τραμπ είχε πάντα την άποψη ότι πρέπει να βομβαρδιστούν τα εργαστήρια των ναρκεμπόρων στο Μεξικό, μάλιστα πρότεινε σε έναν αξιωματούχο δημόσιας υγείας την υλοποίηση της πρότασής του καθώς τον μπέρδεψε με στρατιωτικό. Ο αξιωματούχος είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και, όπως εθιμοτυπικώς ορίζεται, φορούσε στολή. Εκανε το λάθος να πει στον Τραμπ ότι οι μεξικανικές εγκαταστάσεις που παράγουν ναρκωτικά πρέπει να στοχοποιηθούν.

«Ρούντι, βάλε το χεράκι σου». Οταν ο Τραμπ κατάλαβε ότι έχανε τις εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν, το 2020, κάλεσε τον πρώην δήμαρχο Νέας Υόρκης και δικηγόρο του, τον Ρούντι Τζουλιάνι, έγραψε η Χάμπερμαν. Του είπε: «Εντάξει, Ρούντι, έχεις το ελευθέρας από εμένα. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν με ενδιαφέρει».

Παλάβωσε την Τερέζα Μέι. Το βιβλίο της Χάμπερμαν περιγράφει λεπτομερώς αρκετές συναντήσεις μεταξύ του Τραμπ και διαφόρων ηγετών. Στην πρώτη του συνάντηση με την τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι ο Τραμπ φέρεται να μίλησε για την άμβλωση, λέγοντας «κάποιοι είναι υπέρ της ζωής, κάποιοι άλλοι είναι υπέρ της επιλογής». Μέχρις εδώ όλα καλά. Συνέχισε όμως, και σίγουρα έφερε τη Μέι σε αμηχανία: «Σκεφθείτε κάποια ζώα με τατουάζ να βιάσουν την κόρη σας και αυτή να μείνει έγκυος»…

Για όποιον ενδιαφέρεται, η συνέχεια στα βιβλιοπωλεία.

