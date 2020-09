Γιατί ο άκαπνος Τραμπ τα βάζει και με τη χήρα του Στιβ Τζομπς

Πριν από δύο χρόνια, όταν βρέθηκε στη Γαλλία για τις εκδηλώσεις μνήμης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να επισκεφθεί το αμερικανικό στρατιωτικό νεκροταφείο. Ηταν μία περίεργη στάση, κάτι που όχι μόνο δεν είχε διαφύγει της προσοχής, αλλά είχε προξενήσει εντύπωση και σχόλια περί απαξίωσης των πεσόντων.

Τότε ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είχαν επιτρέψει την πτήση του ελικοπτέρου του.

Σήμερα, έπειτα από δύο χρόνια, το ιστορικό αμερικανικό περιοδικό The Atlantic επανέφερε το θέμα στον αφρό γράφοντας στον ιστότοπό του ότι ο Τραμπ δεν πήγε στο νεκροταφείο επειδή δεν ήθελε να τιμήσει με την παρουσία του έναν τόπο όπου βρίσκονται θαμμένοι «χαμένοι» και «ανόητοι», όπως ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τους πεσόντες αμερικανούς στρατιώτες.

Επειδή το Atlantic αναφέρεται μεν σε αυτήκοους μάρτυρες, τέσσερις τον αριθμό, μέλη της αποστολής του Τραμπ, ωστόσο αποσιωπά τα ονόματά τους, ο Τραμπ κήρυξε πόλεμο στο συγκεκριμένο Μέσο, ιδιοκτησίας πλέον της Λορίν Πάουελ, χήρας του Στιβ Τζομπς της Apple, όχι απλώς αμφισβητώντας την αξιοπιστία του, αλλά διασύροντάς το.

Για τον βομβαρδισμό της χήρας και του περιοδικού ο Τραμπ χρειάστηκε μόνο ένα μήνυμα στο Twitter. Το ύφος του, βέβαια, ήταν οξύτατο.

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020