Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Γερμανορώσοι κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Δύο Γερμανοί, ρωσικής καταγωγής, συνελήφθησαν με την υποψία του σχεδιασμού επιχειρήσεων δολιοφθοράς σε βάρος της Γερμανίας για λογαριασμό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι Ντίτερ Σ. και Αλεξάντερ Γ. από το Μπαϊρόιτ φέρονται να φωτογράφιζαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρομικές γραμμές, προκειμένου να προετοιμάσουν επιθέσεις με εκρηκτικά και να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Γενς Ρόμελ κατηγορεί τους δύο υπόπτους, οι οποίοι παρακολουθούνταν τους τελευταίους μήνες από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος, αλλά και αμερικανούς αξιωματούχους, για μια σειρά «παράνομων επιχειρήσεων για λογαριασμό του ρωσικού κράτους και σε βάρος της Ουκρανίας».

Τον κεντρικό ρόλο στην δράση των δύο συλληφθέντων είχε ο 39χρονος Ντίτερ Σ., κάτοχος γερμανικής και ρωσικής υπηκοότητας που έχει πολεμήσει για ταξιαρχία της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» εναντίον της Ουκρανίας, μεταξύ 2014 και 2016.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας ταξινομεί την αποστολή του υπόπτου ως «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» και έτσι για πρώτη φορά η «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», η οποία αναγνωρίζεται μόνο από την Ρωσία, την Συρία και την Βόρεια Κορέα, χαρακτηρίζεται επισήμως «τρομοκρατική οργάνωση».

Για την άσκηση της δίωξης δόθηκε μάλιστα η σχετική εξουσιοδότηση και από το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς αφορά αντιτρομοκρατική έρευνα.

Ο Ντίτερ Σ. θεωρείται επίσης ότι κατασκόπευε συστηματικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 στρατιωτικές περιοχές, σιδηροδρομικές γραμμές και άλλες υποδομές στην Γερμανία, ανάμεσά τους και αμερικανικές βάσεις επί γερμανικού εδάφους, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε, με στόχο την προετοιμασία επιθέσεων με εκρηκτικά σε γραμμές ανεφοδιασμού του ουκρανικού στρατού από την Γερμανία.

