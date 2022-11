Φον ντερ Λάιεν: Πακέτο στήριξης 1 δισ. ευρώ στα Δυτικά Βαλκάνια

Ευρωπαϊκή στήριξη ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ανακοίνωσαν την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου, στην οποία συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι το πακέτο ενεργειακής στήριξης θα δοθεί με τη μορφή επιχορηγήσεων από την ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις άμεσες συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και για ενεργειακές επενδύσεις μεσοπρόθεσμα.

«Η ΕΕ συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων –τόσο στις καλές στιγμές όσο και στις δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κινητοποιήσαμε ένα απαράμιλλο πακέτο 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περιοχή και σήμερα ένα πακέτο ενεργειακής στήριξης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων και την τόνωση των απαραίτητων επενδύσεων» στον ενεργειακό τομέα δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ επενδύει στον οικονομικό ιστό της περιοχής για να προχωρήσει και ο στόχος της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφημα του ΑΜΠΕ:

Τα μέτρα αυτά θα καλύπτουν έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μεγάλης κλίμακας, αναβάθμιση συστημάτων μεταφοράς ενέργειας, τηλεθέρμανση και προγράμματα ενεργειακής απόδοσης για τις παλιές πολυκατοικίες, όπως ανακοινώθηκε.

Επιπλέον, με δήλωση τους για τη συνεργασία για την ενεργειακή ασφάλεια, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή της Πράσινης Ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η συνεργασία θα συμβάλει σε μεγαλύτερη ενεργειακή διαφοροποίηση και καθαρότερη ενέργεια, καθώς και στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στις εθνικές τους ενεργειακές αγορές ώστε να ευθυγραμμιστούν με την ΕΕ.

