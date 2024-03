Αεροπλάνο της Lufthansa έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ρόδο

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου πραγματοποίησε λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα της Καθαρής Δευτέρας αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε την πτήση Φρανκφούρτη – Ντουμπάι.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ζήτησε αρχικά άδεια προσγείωσης στο τουρκικό αεροδρόμιο του Ντάλαμαν αλλά λίγα λεπτά αργότερα ζήτησε εκ νέου από τον πύργο ελέγχου την άδεια να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου όπως και έγινε.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αεροδρόμιο καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι υπήρχαν καπνοί στο εσωτερικό του αεροσκάφους ή στο πίσω μέρος του.

#EMERGENCY | In the last few moments, a Lufthansa Airbus A330 flying between Frankfurt and Dubai has declared an emergency.

