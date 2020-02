Ποιο είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης μετά το Brexit;

Τα βασικά «δομικά» προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι το σχίσμα μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας (Βορράς – Νότος, Δύση – Ανατολή) και η τροχοπέδη που συνιστά η επιλογή της οικονομικής ένωσης με λειψή τη νομισματική.

Ο αρθρογράφος των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» Βόλφγκανγκ Μίνχαου ασχολείται με την Ευρώπη μετά το Brexit και διαπιστώνει ότι υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές ταχύτητες.

Για αυτόν, η περιφέρεια χρειάζεται μερική ανάκτηση κυριαρχίας («περισσότερη κυριαρχία») και λελογισμένη απεξάρτηση από τις Βρυξέλλες («λιγότερη επιρροή»), ωστόσο και το κέντρο πρέπει να εξοπλιστεί με αποφασιστικότητα σε κεφαλαιώδεις τομείς, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια, το φορολογικό πλαίσιο, η βιομηχανική πολιτική και η ανάπτυξη.

Ο Μίνχαου επιγράφει το κείμενό του: «Πώς εξασφαλίζεται το μέλλον της ΕΕ μετά το Brexit».

My FT column on why the EU’s priority should be to to sort out the core-vs-periphery conflict – which was at the heart of Brexit. All the other stuff depends on that. https://t.co/vCmSJiksik

— Wolfgang Munchau (@EuroBriefing) February 2, 2020