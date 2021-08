Δένδιας με Ζάεφ και Οσμάνι: Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Βόρειας Μακεδονίας

Επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία παραγματοποιεί την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και το πρόγραμμά του ξεκίνησε με τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του, Μπουγιάρ Οσμάνι.

Στην ατζέντα της συνάντησης, οι διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεπούς -όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών- εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, η διμερής συνεργασία, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Οσμάνι, ο Νίκος Δένδιας θέλησε να υπογραμμίσει ότι πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και η στήριξη της ευρωπαικής πορείας της γείτονος. Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Βόρειας Μακεδονίας, φέρεται να είπε ο υπουργός των Εξωτερικών, κάνοντας αναφορά στη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα (εδώ) η κυβέρνηση Ζάεφ με την Τουρκία.

Ακολούθησε η συνάντηση Δένδια με τον πρωθυπουργό της γείτονος, Ζόραν Ζάεφ, κατά την οποία εξετάστηκε η πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Mtg b/w FM @NikosDendias & #NorthMacedonia PM @Zoran_Zaev in #Skopje – focus on bilateral coop in economy, investments & commerce, energy, transports as well as tackling #COVID19 pandemic. #WesternBalkans #EU perspective & the implementation of Prespa Agreement also addressed pic.twitter.com/YomaWzBUXe

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 31, 2021