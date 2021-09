Μπουρλά: Αρχισε η Φάση 2 των δοκιμών για το φάρμακο της Pfizer για τον κορονοϊό

Επειτα από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, που προσφάτως πήρε πλήρη άδεια στις ΗΠΑ, η Pfizer ετοιμάζει και ένα φάρμακο κατά της Covid-19, το οποίο μπήκε στη δεύτερη φάση των δοκιμών, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος Αλμπερτ Μπουρλά.

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη στο Twitter, ο Αλμπερτ Μπουρλά ανέφερε ότι πρόκειται για σκεύασμα που λαμβάνεται από το στόμα. Διευκρίνισε ότι αφορά ενηλίκους που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν νοσηλευτεί.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX

