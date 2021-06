Μπλακ άουτ στο Ιντερνετ – Εκτός λειτουργίας Amazon, Guardian, BBC, New York Times

Ειδησεογραφικοί και κυβερνητικοί ιστότοποι σε όλο τον κόσμο, όπως ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ή της εφημερίδας Guardian, τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τρίτη, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, λόγω σοβαρού προβλήματος που εμφανίστηκε στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα υποδομής, που έχει εντοπιστεί και διορθώνεται, το οποίο επηρεάζει μεγάλο αριθμό ιστοτόπων υψηλής κυκλοφορίας (και πολλών μικρότερων) με τον ίδιο τρόπο που ένα μπλακ άουτ βγάζει εκτός λειτουργίας μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Fastly ανακοίνωσε ότι ερευνά «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην απόδοση με τις υπηρεσίες μας CDN», όπως αναφέρει στον ιστότοπό της. Ωστόσο κάποιες ιστοσελίδες είναι εκ νέου προσβάσιμες έπειτα από νέες προσπάθειες σύνδεσης.

Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε σφάλμα 503 (υπηρεσία μη διαθέσιμη) περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, Haaretz, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Ο ιστότοπος της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, αν και σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.com, περίπου 2.000 χρήστες της έχουν αναφέρει προβλήματα. Εκτός λειτουργίας ήταν και η πλατφόρμα Reddit, με σχεδόν 21.000 χρήστες του να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

