Αστείες δικαιολογίες από τον Μπόρις: Δεν μου είπαν ότι το πάρτι παραβίαζε τους κανόνες…

Ενα επιχείρημα που -το λιγότερο που μπορεί να πει κανένας- δεν είναι πειστικό επικαλέστηκε ο Μπόρις Τζόνσον για να εξηγήσει γιατί είχε βρεθεί τον Μάιο του 2020, στην πρώτη καραντίνα, σε πάρτι στη Ντάουνιγκ Στριτ, το οποίο προφανώς και παραβίαζε τους κανονισμούς.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι κανένας δεν του είχε πει ότι μια συγκέντρωση με 100 ανθρώπους (τόσοι ήταν οι προσκεκλημένοι…) ήταν αντίθετη με τους κανόνες που ίσχυαν για τους Βρετανούς.

Boris Johnson says he wants to apologise for "the misjudgements that I've made, we may have made… whether in Downing Street or throughout the pandemic"

"Nobody told me that what we were doing was against the rules," he sayshttps://t.co/JzrcIuPEg3 pic.twitter.com/zqI7IwB46g

— BBC Politics (@BBCPolitics) January 18, 2022