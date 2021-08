Ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες για τον Θανάση Κωνσταντινίδη

Το τέταρτο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο χάρισε στην Ελλάδα ο Θανάσης Κωνσταντινίδης.

Ο 51χρονος αθλητής κατέκτησε το Σάββατο τη δεύτερη θέση στη ρίψη κορίνας F32 και έχει πλέον δύο ολυμπιακά μετάλλια στη συλλογή του έπειτα από το χρυσό στη σφαιροβολία που είχε κατακτήσει το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Κωνσταντινίδης είχε στο Τόκιο ως καλύτερη βολή τα 38,68 μέτρα, επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση.

Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου με βολή στα 45,39 μέτρα ανέβηκε ο Λίου Λι από την Κίνα, συντρίβοντας μάλιστα το παγκόσμιο ρεκόρ κατά επτά μέτρα! Τρίτος κατετάγη ο Γουαλίντ Φεράχ από την Αλγερία με βολή στα 35.34μ.

Li Liu smashes the world record by SEVEN metres on his way to claiming the Men's Club Throw F32 gold medal#Gold – Li Liu #CHN#Silver – Athanasios Konstantindis #GRE#Bronze – Walid Ferhah #ALG#ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2021