Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ζήτησε την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επειτα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα ένα ψήφισμα με το οποίο ζητά την «άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα, ένα αίτημα που είχε «σκοντάψει» πολλές φορές στο παρελθόν στην αρνητική ψήφο των ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Ουάσινγκτον επέλεξε την αποχή, εντείνοντας με αυτό τον τρόπο την πίεση στο Ισραήλ, τη χώρα – σύμμαχό της στην περιοχή.

Το ψήφισμα, που υπερψηφίστηκε εν μέσω χειροκροτημάτων με 14 ψήφους υπέρ και μία αποχή, «αξιώνει μια άμεση κατάπαυση του πυρός για τον μήνα του Ραμαζανιού», ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες, που θα οδηγήσει στην «εφαρμογή μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός», ενώ «ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Σε άλλο σημείο του, το κείμενο ζητά την «άρση όλων των εμποδίων» στην ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η στήριξη των ΗΠΑ σε αυτούς τους στόχους δεν είναι μονάχα ρητορική. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να τους κάνουμε πραγματικότητα στο πεδίο μέσω της διπλωματίας, διότι γνωρίζουμε ότι μονάχα μέσω της διπλωματίας μπορούμε να προωθήσουμε αυτήν την ατζέντα», υποστήριξε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ. «Μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να ξεκινήσει αμέσως με την απελευθέρωση του πρώτου ομήρου και επομένως πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στη Χαμάς για να κάνει αυτό ακριβώς», συμπλήρωσε.

Η Γκρίνφιλντ εξήγησε πως οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία διότι δεν συμφωνούσαν με όλα τα σημεία στο κείμενο καθώς και επειδή το ψήφισμα δεν περιείχε καταδίκη της Χαμάς.

Πράγματι, το ψήφισμα καταδικάζει «όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», όμως δεν αναφέρεται στις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητα τους αμάχων.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024