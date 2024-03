Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν την Κριμαία, με πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό απαντούν οι Ρώσοι

Η Ουκρανία έπληξε δύο ρωσικά στρατιωτικά πλοία που σταθμεύουν «στην παράνομα κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας», ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός την Κυριακή.

Οι στόχοι ήταν τα αποβατικά πλοία «Yamal» και «Azov», ένα διοικητικό κέντρο και άλλες υποδομές του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

The defense forces of #Ukraine hit two Russian large landing ships "Yamal" and "Azov", the communications center and several infrastructure facilities of the Russian Black Sea Fleet in the temporarily occupied Sevastopol 🔥 pic.twitter.com/Fo1KMmXyJg

«Ηταν η πλέον μαζική επίθεση τον τελευταίο καιρό», παραδέχθηκε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ.

Ο αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι ένας 65χρονος άνδρας σκοτώθηκε ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν μια μεγάλη έκρηξη στην πόλη της Κριμαίας, η οποία «φώτισε» τον νυχτερινό ουρανό και τρόμαξε τους κατοίκους.

According to the so-called “governor” Razvozhaev, it was the most massive missile attack in recent times. Preliminary information suggests that the communication hub of the Black Sea Fleet was damaged. pic.twitter.com/buxNHDkq4U

Οι θαλάσσιες και οδικές μεταφορές που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα της Ρωσίας με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, ανεστάλησαν για αρκετές ώρες, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Εκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην Οδησσό της Ουκρανίας τη Δευτέρα, αφού μία από τις εγκαταστάσεις υψηλής τάσης της πόλης υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επίθεση, ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», επεσήμανε η DTEK στο Telegram. «Προκειμένου να μειώσουμε το φορτίο στο δίκτυο δεν θα λειτουργήσουν τα ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς στην πόλη, ενώ περιορισμένη θα παραμείνει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τις βιομηχανίες», ανακοίνωσε.

Οι Αρχές της Οδησσού ανέφεραν ότι η πόλη και η περιφέρεια έγιναν στόχος πολλών επιθέσεων drones που εξαπέλυσε η Ρωσία. Τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες της Οδησσού και της Μικολάιφ.

Τα συντρίμμια από ένα drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία όμως κατασβέστηκε γρήγορα.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Δευτέρας και στο κέντρο του Κιέβου, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες που προειδοποιούσαν για ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Monday morning. An air raid alert has been announced in Kyiv and several regions of Ukraine.

Just a few minutes later, explosions were reported in Ukraine’s capital.#RussiaisATerroristState pic.twitter.com/GLIBsqrYcH

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 25, 2024