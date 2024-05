Στο Φάιναλ Φορ του Βερολίνου και ο Ολυμπιακός! Θρυλική πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα

Τον δρόμο που άνοιξε την Τρίτη ο Παναθηναϊκός, ακολούθησε το βράδυ της Τετάρτης ο Ολυμπιακός: είναι και αυτός στο Φάιναλ Φορ του Βερολίνου, καθώς σε ένα απίστευτα δύσκολο παιχνίδι και με ντεζαβαντάζ έδρας, κέρδισε την σπουδαία Μπαρτσελόνα, έκανε το 3-2 σε νίκες και πήρε την πανηγυρική πρόκριση, στοχεύοντας να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης που έχασε πέρυσι στον δραματικό τελικό στο Κάουνας, με τη Ρεάλ Μαδρίτης —την οποία θα βρει τώρα στον ημιτελικό!

Το ματς στη Βαρκελώνη ήταν θρίλερ και καθόλου θεαματικό, το γεγονός ότι μπήκαν όλοι κι όλοι 122 πόντοι, λέει πολλά. Ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος, αλλά κυριάρχησε στα ριμπάουντ χάρη στην καταλυτική παρουσία του Μιλουτίνοφ, ενώ στην κρίσιμη στιγμή μέτρησε το μέταλλο τον παικτών και φυσικά η μαεστρία του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον πάγκο που όταν χρειάστηκε ηρέμησε την ομάδα του.

Milutinov finds McKissic who takes it to the rim💢@ShaqInTheBox #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/4tWFEIiO65

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2024