Τέσσερις προφυλακίσεις για το μακελειό στη Μόσχα

Οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για δύο μήνες από δικαστήριο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Το δικαστήριο τους έκρινε προφυλακιστέους έως τις 22 Μαΐου, εν αναμονή της δίκης τους, η έναρξη της οποίας δεν είχε ακόμη οριστεί. Ως εκ τούτου, η προφυλάκισή τους θεωρείτο πιθανό να παραταθεί. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία» αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Συνολικά, οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν 11 συλλήψεις υπόπτων σε σχέση με την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων φερόμενων ως δραστών.

