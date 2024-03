«Aμεση ανθρωπιστική παύση στη Γάζα» ζητούν οι ηγέτες της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το βράδυ της Πέμπτης συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να κάνει λόγο για «ισχυρή και ενιαία δήλωση των ηγετών της ΕΕ».

«Η ΕΕ καλεί για άμεση ανθρωπιστική παύση που οδηγεί σε βιώσιμη εκεχειρία» τονίζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σαρλ Μισέλ προσθέτοντας ότι «η πλήρης και ασφαλής ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα είναι απαραίτητη για την παροχή σωτήριας βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό σε μια καταστροφική κατάσταση».

Strong and unified statement of EU leaders on the Middle East at #EUCO tonight!

The EU calls for an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire.

Full & safe humanitarian access into Gaza is essential to provide the civilian population with life-saving…

