Τουρκία: Μετά τους Ιρανούς και τους Ρώσους, η ΜΙΤ τα βάζει και με τη Μοσάντ

Πριν από μερικές ημέρες τουρκικά μέσα μετέδωσαν πως την 24η Σεπτεμβρίου στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (ΜΙΤ), συνεπικουρούμενα από δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας, προέβησαν στη σύλληψη δύο ιρανών κατασκόπων και έξι «ντόπιων» συνεργατών τους.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές οι εν λόγω σχεδίαζαν να απαγάγουν και να μεταφέρουν δια της βίας στο Ιράν έναν ιρανό πρώην στρατιωτικό από την πόλη Βαν, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας στην ανατολική Τουρκία, περί τα εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράν.

Η Τουρκία και το Ιράν διατηρούν ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, ενίοτε, ωστόσο, δημιουργούνται εντάσεις, κυρίως επειδή οι δύο χώρες υποστηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα σε περιφερειακές συρράξεις, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στη Συρία.

Εσχάτως, όμως, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες ανακοινώθηκε ότι εξάρθρωσαν ένα άλλο κατασκοπευτικό δίκτυο που φέρεται να δρούσε για λογαριασμό του Ισραήλ, μίας χώρας, δηλαδή, οι σχέσεις της οποίας με την Τουρκία απέχουν ελάχιστα από τη ρήξη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καταδικάζει απερίφραστα την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Οχθη, και τους Ισραηλινούς να κατηγορούν την Αγκυρα ότι υποστηρίζει την Χαμάς.

VIDEO — Footage shows Turkish counterintelligence operation that led to the arrest of 2 Iranian spies, 6 “local collaborators”https://t.co/hXxA5RnFAF pic.twitter.com/gFpwnkupnU

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 13, 2021