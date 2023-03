Αιφνιδιαστική «επίδειξη» Πούτιν στη μαρτυρική Μαριούπολη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη μαρτυρική Μαριούπολη, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενα στο πρώτο από την αρχή του πολέμου ταξίδι του ηγέτη του Κρεμλίνου στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονμπάς.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αφού ο Πούτιν είχε μεταβεί το Σάββατο, στην Κριμαία, για μια επίσκεψη που δεν είχε προαναγγελθεί και με την οποία σηματοδότησε την ένατη επέτειο της προσάρτησης από τη Ρωσία αυτής της ουκρανικής χερσονήσου, μόλις δύο ημέρες αφότου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψη του ρώσου ηγέτη.

Η κατάληψη της Μαριούπολης τον Μάιο του 2022, έπειτα από μια από τις πιο μακροχρόνιες και πολύνεκρες μάχες του πολέμου, ήταν η πρώτη νίκη της Ρωσίας μετά την αποτυχία της να καταλάβει το Κίεβο.

Οι Ρώσοι ισοπέδωσαν την πόλη με συνεχείς βομβαρδισμούς, κατά τους οποίους σκοτώθηκαν χιλιάδες άμαχοι. Σε έναν από αυτούς, τον Μάρτιο, κατέστρεψαν ένα θέατρο στο οποίο είχαν καταφύγει 1.000 άμαχοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά. Στον βομβαρδισμό αυτό σκοτώθηκαν περίπου 600 άνθρωποι. Οι Ρώσοι δεν δίστασαν να το βομβαρδίσουν, παρόλο που γύρω από το κτίριο ήταν γραμμένη με μεγάλα γράμματα η λέξη «παιδιά», ώστε να φαίνεται από τα αεροπλάνα.

Η Μαριούπολη επίσης, ήταν ο τόπος της πολιορκίας στο εργοστάσιο Azovstal, όπου είχαν συγκεντρωθεί 1.000 άμαχοι και ουκρανοί στρατιώτες, οι οποίοι αντιστάθηκαν επί εβδομάδες. Ηταν το τελευταίο σημείο της πόλης που έπεσε στα χέρια των Ρώσων τον Μάιο.

Ο Πούτιν μετέβη με ελικόπτερο στη Μαριούπολη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο. Με την επίσκεψή του αυτή, βρέθηκε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά από την αρχή του πολέμου στις γραμμές του μετώπου. Οδηγώντας ο ίδιος ένα αυτοκίνητο, μετέβη σε διάφορες γειτονιές της πόλης και έκανε στάσεις για να μιλήσει σε κατοίκους.

⚡️ Russian media reported that Putin arrived in #Mariupol by helicopter. There, he drove around several micro-districts of the city and allegedly talked to the locals. #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/ytW53GSHSu

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 19, 2023