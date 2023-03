Eνταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Eνταλμα σύλληψης κατά του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) την Παρασκευή, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

«Σήμερα, 17 Μαρτίου 2023, το Β’ Τμήμα Προδικασίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο πρόσωπα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία: τον κ. Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και την κα Μαρία Αλεξέγεβνα Λβόβα – Μπέλοβα», επίτροπο της ρωσικής προεδρίας για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΔΠΔ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου «θεωρείται υπεύθυνος για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία».

«Τα εγκλήματα φέρεται να διαπράχθηκαν σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη τουλάχιστον από τις 24 Φεβρουαρίου 2022», συνέχισε το Δικαστήριο, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ο κ. Πούτιν είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα προαναφερθέντα εγκλήματα».

Τα εντάλματα σύλληψης εξεδόθηκαν κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου στις 22 Φεβρουαρίου 2023. Νωρίτερα τον Μάρτιο ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν είχε δηλώσει μετά από επίσκεψή του στην Ουκρανία ότι οι φερόμενες απαγωγές παιδιών ήταν «υπό έρευνα κατά προτεραιότητα».

