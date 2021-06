Το δημογραφικό ζήτημα: Μήπως συμφέρει να μην πληθύνουμε;

Ο Αντέρ Τέρνερ αναφέρεται καταρχάς στην Κίνα και στην τελευταία απογραφή που πραγματοποιήθηκε στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Αφότου αποκαλύφθηκε πως ο κινεζικός πληθυσμός έχει σχεδόν πάψει να αυξάνεται, αρθρογράφοι και αναλυτές σε όλο τον κόσμο έσπευσαν να επισημάνουν τους κινδύνους που εγκυμονεί το εν λόγω γεγονός με τον Χουάνγκ Γουενζένγκ, συνεργάτη του Center for China and Globa lization στο Πεκίνο, να προειδοποιεί με άρθρο του στους Financial Τimes πως η μη αύξηση και η γήρανση του κινεζικού πληθυσμού θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα.

Σύμφωνα, όμως, με τον Τέρνερ πολύ πιο εύστοχο ήταν ένα σχόλιο που αναρτήθηκε στο Weibo: «Η πτώση του δείκτη γονιμότητας αντικατοπτρίζει την πρόοδο της νοοτροπίας των Κινέζων – οι γυναίκες δεν αποτελούν πλέον εργαλεία αναπαραγωγής». Ο Τέρνερ μας πληροφορεί πως είναι αλήθεια ότι ο δείκτης γονιμότητας στην Κίνα – 1,35 παιδιά ανά γυναίκα το 2020 – δεν επαρκεί για την αναπλήρωση του πληθυσμού, οπότε βαίνει μειούμενος.

Αλλά η ίδια κατάσταση επικρατεί σε όλες τις πλούσιες και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και δεν πρόκειται για ένα καινούργιο φαινόμενο, καθώς ο δείκτης γονιμότητας υπολείπεται του φυσιολογικού ρυθμού αντικατάστασης του πληθυσμού από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Οι δείκτες γονιμότητας εξακολουθούν να είναι σαφώς υψηλότεροι μόνον σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζει ο βρετανός ειδικός.