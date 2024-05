Στο γκαράζ του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μία πρόσφατη δημοσίευση αναφορικά με ένα δώρο που φέρεται να έκανε ο Αντετοκούνμπο στη σύζυγό του, συγκεκριμένα ένα Rolls-Royce, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έγραψαν σχόλια τύπου «καλό είναι ο Giannis να κρατάει χαμηλά τη μπάλα και να προσπαθεί περισσότερο στο παρκέ». Το δημοσίευμα μετά από κάποιες ώρες «κατέβηκε», όμως πάτησε τη σκανδάλη του τέλους της λογικής.

Γιατί ακόμα κι αν ίσχυε το δημοσίευμα, πού το μεμπτόν; Να έχεις, δηλαδή, ξεκινήσει από τα Σεπόλια πουλώντας CD, σαγιονάρες και δεν ξέρω ‘γω τι άλλο, να έχεις φτάσει στην κορωνίδα του επαγγελματικού μπάσκετ, να βγάζεις τόσα εκατομμύρια που δεν θα βγάζαμε σε εκατό ζωές και να θεωρείται ότι δίνεις δικαιώματα αγοράζοντας μία λιμουζίνα για τη γυναίκα σου;

Ως γνωστόν η βλακεία είναι ανίκητη. Θα προσέθετα και ο φθόνος.

Πολλοί ήταν αυτοί που τον είδαν με τον αδελφό του, Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον τελευταίο να οδηγεί ένα Rolls-Royce Cullinan αξίας περίπου £330.000 και τον Γιάννη στη θέση του συνοδηγού. Συγκεκριμένα, ήταν στο βίντεο όπου ένας διάσημος εκατομμυριούχος «ΤικΤόκερ», o Ντάνιελ Μακ, πλησίασε τους αδελφούς Αντετοκούνμπο και τους απηύθηνε την (πολυφερεμένη ερώτηση στα κοινωνικά δίκτυα) «τι δουλειά κάνετε;». Ε, λοιπόν, ήταν μέσα στο Rolls-Royce Cullinan στο βίντεο που είχε «ανέβει» στο Χ.

Όπως και να ‘χει, αναλογικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι φειδωλός στη διαχείριση των χρημάτων όταν έρχεται η ώρα για αυτοκίνητα. Όντως, είχε στην κατοχή του το εικονιζόμενο BMW i8 (εδώ). Είχε επίσης ένα BMW X5, ένα Cayenne και ένα Mercedes G63 AMG – άγνωστο ποια από τα προαναφερθέντα υπάρχουν ακόμη.

Πάντως για τα καθημερινά οικογενειακά πήγαινε-έλα στο Μιλγουόκι ο Αντετοκούνμπο χρησιμοποιεί ένα GMC Yukon, ένα από τα τεράστια αμερικανικά SUV. Αντίστοιχα, για τις ανάγκες μετακινήσεων, σε κάποιο από τα πρόσφατα καλοκαίρια που ήρθε στην Ελλάδα, πήρε ένα μαύρο Range Rover για να «βρίσκεται».

Και, τέλος, όντως το Νοέμβριο του 2020 πόσταρε μία φωτό του που είναι ανεβασμένος στην οροφή του προσωπικού του Land Rover Defender, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

