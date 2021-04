Πασχαλινά δώρα 2021: Εξυπνες προτάσεις που θα λατρέψουν τα βαφτιστήρια

Υπάρχει παιδί που να μην αγαπάει το Πάσχα άραγε; Μιλάμε για μία γιορτή που συνοδεύεται από λαμπάδα, πολλά δώρα, γλυκιές λιχουδιές και άπλετο ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι – πώς να μην την περιμένουν με ανυπομονησία τα παιδιά; Αν είσαι νονός ή νονά, σίγουρα δεν χρειάζεσαι εμάς για να σου υπενθυμίσουμε τη σημασία του Πάσχα.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όμως, είναι να διευκολύνουμε τη ζωή σου, παρουσιάζοντάς σου τις καλύτερες επιλογές Πασχαλινών δώρων που εντοπίσαμε.

Όλα ξεκινούν από τη λαμπάδα

Κάθε λίστα με Πασχαλινά είδη ξεκινά από τη λαμπάδα – το ίδιο και η δική μας! Πρώτα από όλα ψάξαμε για παιχνιδολαμπάδες γιατί, κακά τα ψέματα, τα περισσότερα παιδιά αυτές προτιμούν. Βρήκαμε λοιπόν μερικούς συνδυασμούς αγαπημένων παιχνιδιών που συνοδεύονται από την απαραίτητη λαμπάδα.

Για τα αγόρια που λατρεύουν το ποδόσφαιρο, η λαμπάδα Messi είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να τους κάνεις. Το σετ περιλαμβάνει μπάλα προπόνησης, χρονόμετρο, φιγούρα Messi και φυσικά λαμπάδα, η οποία είναι ζωγραφισμένη τη φυσιογνωμία του κορυφαίου Αργεντίνου ποδοσφαιριστή. Τα περισσότερα κορίτσια τρελαίνονται για κούκλες και η κορυφαία εδώ και δεκαετίες είναι η Barbie. Επειδή κούκλες Barbie μάλλον έχουν ήδη αρκετές, φέτος το Πάσχα σου προτείνουμε να τους κάνεις δώρο τη λαμπάδα Barbie – Κινητό Ιατρείο-Ασθενοφόρο που θα εμπλουτίσει το παιχνίδι τους! Από τις προτάσεις μας δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι λαμπάδες Lego, τις οποίες αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Η λαμπάδα LEGO Friends Heartlake City Organic Café είναι αυτή που μας άρεσε περισσότερο από όσες είδαμε καθώς περιλαμβάνει ένα δημιουργικό σετ με πολλές φιγούρες και μοναδικά κομμάτια για να χτίσουν τα παιδιά.

Αν σκεφτόσουν φέτος να μην στραφείς στα παιχνίδια για το Πασχαλινό δώρο που θα κάνεις στο βαφτιστήρι, τότε μπορείς να επιλέξεις μία χειροποίητη λαμπάδα, αντί για μία παιχνιδολαμπάδα. Μία από τις πιο πρωτότυπες επιλογές που συναντήσαμε είναι η παιδική λαμπάδα Μονόκερος, που μας κέρδισε με το όμορφο ροζ χρώμα της και τον ξύλινο μονόκερο που τη διακοσμεί. Με ένα πανέμορφο ζωάκι διακοσμείται και η επόμενη χειροποίητη λαμπάδα που ξεχωρίσαμε, η λαμπάδα Λιονταράκι Ινδιάνος. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, που δεν ενδιαφέρονται για σχέδια με αξιαγάπητα ζωάκια, διαλέξαμε την αρωματική λαμπάδα Vintage Camera. Αυτό που μας άρεσε είναι τα παστέλ χρώματά της και το ρετρό στυλ της.

Πασχαλινά δώρα για παιδιά: Μην ξεχνάς τα βιβλία!

Αφού αποφάσισες να προσπεράσεις τα παιχνίδια φέτος, μετά τη χειροποίητη λαμπάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα επιλέξεις για δώρο στο βαφτιστήρι. Μία από τις προτάσεις που θα εκτιμήσουν οι γονείς και θα κερδίσει τα παιδιά είναι ένα όμορφο παιδικό βιβλίο. Αυτή την περίοδο ταιριάζει ένα βιβλίο με θέμα το Πάσχα και η πρώτη μας πρόταση είναι «Το πασχαλινό μου τετράδιο» το οποίο έχει μία μεγάλη ποικιλία από δημιουργικές ασχολίες για μικρά παιδιά. Για ακόμα μικρότερες ηλικίες, από 1 έως 3 ετών, προτείνουμε το βιβλίο «Η Τσίου Τσίου ψάχνει τον Λαγό του Πάσχα!» το οποίο κρύβει πολλές εκπλήξεις για τα μικρά παιδιά.

Οι ημέρες του Πάσχα είναι μία ευκαιρία να διαβάσουν τα παιδιά και όμορφα παιδικά παραμύθια ή -ακόμα καλύτερα- να τα διαβάσετε μαζί. Ο αγαπημένος Έλληνας παραμυθάς Ευγένιος Τριβιζάς έχει γράψει μία τέτοια ιστορία για «Το αυγό που δε σπάει ποτέ», ενώ για ένα άλλο αυγό, «Το αυγό που μισούσε το κόκκινο χρώμα», μας μιλά το πολύ αστείο βιβλίο της Χρυσάνθης Καραΐσκου.

Τα μεγαλύτερα παιδιά θέλουν πασχαλινά δώρα τεχνολογίας

Είσαι νονός ή νονά με μεγάλη εμπειρία; Τότε αυτό σημαίνει πως το βαφτιστήρι έχει πλέον μεγαλώσει και το δώρο που περιμένει δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω, εκτός από την λαμπάδα φυσικά. Για μεγάλα παιδιά και εφήβους, ένα δώρο τεχνολογίας είναι η λύση στο «γρίφο» του Πασχαλινού δώρου. Η πρώτη μας επιλογή είναι το smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro σε εντυπωσιακό πράσινο χρώμα, καθώς όλοι οι έφηβοι χρειάζονται το δικό τους κινητό. Μην ξεχάσεις, όμως, να συμβουλευτείς και τους γονείς πριν προχωρήσεις σε μία τέτοια αγορά. Αν δεν θέλουν το παιδί να αποκτήσει ακόμα το δικό του smartphone, τότε μπορείς να του χαρίσεις το tablet Lenovo Tab M10 HD 10,1″, το οποίο είναι εξίσου χρήσιμο, αλλά θα χρησιμοποιηθεί κυρίως στο σπίτι. Ίσως ψάχνεις κάτι λίγο πιο περιπετειώδες για να δωρίσεις στα παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση σου προτείνουμε το ηλεκτρικό scooter Xiaomi Mi Electric Scooter 1S με το οποίο τα παιδιά θα πάνε αξέχαστες βόλτες.

Για πολλά παιδιά δώρο τεχνολογίας σημαίνει δώρο gaming. Το παιχνίδι σε κονσόλα ή PC έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη ασχολία, οπότε αυτό το Πάσχα μπορείς να τους κάνεις ένα δώρο σχετικό με το αγαπημένο τους χόμπι. Έχουν ήδη κονσόλα; Τότε κάνε τους δώρο ένα παιχνίδι για αυτή. Για το Nintendo Switch σου προτείνουμε το ολοκαίνουργιο Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, ενώ για το PlayStation 4 δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το κορυφαίο The Last of Us Part II. Δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό; Τότε κάνε τους δώρο την next-gen κονσόλα Xbox Series S ή ένα κορυφαίο gaming πληκτρολόγιο όπως το Razer BlackWidow Chroma για τον υπολογιστή.

Πιστεύουμε πως με τόσες διαφορετικές προτάσεις καλύψαμε κάθε πιθανή ανάγκη που έχει ένας νονός ή μία νονά για το Πάσχα. Αν όμως θες να αναζητήσεις ακόμα περισσότερες επιλογές πασχαλινών δώρων, τότε κάνε κλικ στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του Public.gr που θα σε καθοδηγήσει βήμα-βήμα σε ό,τι χρειάζεσαι.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News