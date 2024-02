Η αρχή της Beatlemania σε 250 κλικ

Εως τις 4 Απριλίου θα «τρέχει» στο Chrysler Museum of Arts, στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm», που εγκαινιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2023.

Παρουσιάζονται 250 φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τραβηγμένες με την Pentax κάμερα του πρώην Beatle από τον Δεκέμβριο του 1963 έως τον Φεβρουάριο του 1964, κατά το πρώτο κύμα της Beatlemania, όταν το ποπ συγκρότημα από το Λίβερπουλ, αφού πρώτα γνώρισε την αποθέωση στην πατρίδα του, προσγειώθηκε στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ προκαλώντας παναμερικανική φρενίτιδα και σηματοδοτώντας το πιο εκρηκτικό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας των 60s.

Ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ, μαζί με την επιμελήτρια του αρχείου του Σάρα Μπράουν και τη Ρόζι Μπρόουντλεϊ, από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου, επέλεξαν προσεκτικά το υλικό, του οποίου η πρώτη παρουσίαση είχε γίνει νωρίτερα μέσα στο 2023 στη βρετανική πρωτεύουσα.

Στις φωτογραφίες απαθανατίζονται ο ΜακΚάρτνεϊ και οι υπόλοιποι Beatles στο Λίβερπουλ και στο Λονδίνο, καθώς και στα παρασκήνια του τηλεοπτικού σόου του Εντ Σάλιβαν στη Νέα Υόρκη, μια ιστορική εμφάνιση που εκτόξευσε τη φήμη των Σκαθαριών.

Γιατί όμως «Eyes of the Storm» (σε ελληνική παράφραση «Στο μάτι του κυκλώνα»); Ο τίτλος ανήκει στον ίδιο τον φωτογράφο. Τον εμπνεύσθηκε από το γεγονός ότι η παρουσίαση αυτού του υλικού σε χρονολογική σειρά (μαζί με την προβολή σχετικών βίντεο) λειτουργεί ως ντοκουμέντο μιας μοναδικής εμπειρίας που έζησαν τότε οι τέσσερις Beatles: μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα έτος κατέκτησαν την πατρίδα τους, τις ΗΠΑ και την κορυφή του Κόσμου.

Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν: επί 60 χρόνια «κρύβονταν» σε αρνητικά φιλμ καταχωνιασμένα σε συρτάρια.

