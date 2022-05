«Blonde»: Για τη Μέριλιν και «τα παιδιά που δεν αγαπήθηκαν»

Μεταξύ των πιο αναμενόμενων κινηματογραφικών παραγωγών του 2022 συγκαταλέγεται αναμφίβολα και η ταινία «Blonde». Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντριου Ντόμινικ ενώ η ταινία εστιάζει στη ζωή της κατεξοχήν ξανθιάς του παγκόσμιου κινηματογράφου, της Μέριλιν Μονρόε, την οποία υποδύεται η Ανα ντε Αρμας.

Ο γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία αυστραλός σκηνοθέτης (γνωστός για το γουέστερν «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford» και το φιλμ νουάρ «Killing Them Softly») έγραψε και το σενάριο της «Blonde» πριν από πολλά χρόνια, το 2008, βασιζόμενος στο ομώνυμο βιβλίο της Τζόις Κάρολ Οουτς.

Αφότου παρακολούθησε την ταινία, μετά το αρχικό μοντάζ, η διάσημη αμερικανίδα συγγραφέας την χαρακτήρισε «εκπληκτική, ευφυέστατη» αλλά και «πολύ συνταρακτική», υποστηρίζοντας, συγχρόνως, πως πρόκειται για «μια απόλυτα φεμινιστική ερμηνεία… δεν είμαι σίγουρη ότι κάποιος άνδρας σκηνοθέτης έχει πετύχει κάτι παρόμοιο».

Εχοντας, οπότε, τις ευλογίες της Τζόις Κάρολ Οουτς αλλά και ένα εξαιρετικό καστ στο οποίο περιλαμβάνονται ο Εϊντριεν Μπρόντι (υποδύεται τον Αρθουρ Μίλερ) και ο Μπόμπι Καναβάλε (στον ρόλο του Τζο ΝτιΜάτζιο), η ταινία για το πώς η Νόρμα Τζιν Μόρτερσον μεταμορφώθηκε στη Μέριλιν Μονρόε αναμένεται να κάνει μεγάλο ντόρο, όταν αρχίσει να προβάλλεται στο Netflix, στη διάρκεια της χρονιάς.

Συνομιλώντας, πρόσφατα, με τον Στίβεν Γουαϊντράουμπ του Collider o Αντριου Ντόμινικ αποκάλυψε πότε θα γίνει (μάλλον) η πρεμιέρα της ταινίας και τι πραγματεύεται, αλλά και πώς επέλεξε να διαχειριστεί την κληρονομιά της θρυλικής Μέριλιν Μονρόε.

Σημειώνοντας πως τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί από τον περασμένο Ιούλιο ο σκηνοθέτης ανέφερε πως η πρεμιέρα της «Blonde» θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. «Φαντάζομαι πως θα μπορούσε να είχε πάει και πέρυσι στη Βενετία. Θα μπορούσε να προβληθεί στο πλαίσιο της φθινοπωρινής σοδειάς της προηγούμενης χρονιάς αλλά χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνος για το μοντάζ. Ολες μου οι ταινίες απαιτούν περισσότερο χρόνο για το μοντάζ», είπε.

Ωστόσο υπογράμμισε πως, παρότι κρίθηκε ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, το Netflix του επέτρεψε να γυρίσει το έργο όπως ήθελε, δίχως κανέναν περιορισμό και «θεωρώ πως αυτό είναι πολύ καλό», αναγνώρισε. Οσον αφορά το τι πραγματεύεται η «Blonde» ανέφερε πως «είναι μια ταινία για όλα τα παιδιά του κόσμου που δεν αγαπήθηκαν, είναι σαν ο “Πολίτης Κέιν” και το “Οργισμένο Είδωλο” να απέκτησαν ένα κοριτσάκι».

«Λοιπόν, η όλη ιδέα ήταν να περιγραφεί λεπτομερώς ένα παιδικό δράμα και στη συνέχεια να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτό το δράμα χωρίζει τους ενήλικες σε δημόσιο και ιδιωτικό εαυτό. Και πώς ο ενήλικας βλέπει τον κόσμο μέσα από το πρίσμα αυτού του παιδικού δράματος. Και είναι τρόπον τινά η ιστορία ενός ανθρώπου του οποίου η ορθολογική αντίληψη του κόσμου ωσάν να κυριαρχείται από το ασυνείδητό του», εξήγησε.

Πρόκειται για μια ιστορία που εξιστορείται μέσω της «εικονογραφίας της Μέριλιν Μονρόε», μέσω όλων των γνωστών εικόνων της, όλων των ταινιών και των φωτογραφιών της. Αλλά η ταινία «αλλάζει το νόημά τους σε συμφωνία με το εσωτερικό της δράμα. Είναι, οπότε, μια ταινία για το ασυνείδητο κατά κάποιο τρόπο. Και είναι μια τραγωδία για ένα ανεπιθύμητο παιδί που γίνεται η πιο περιζήτητη γυναίκα στον κόσμο και πρέπει να αντιμετωπίσει το πόσο την επιθυμούν – για το πόσο δύσκολο είναι αυτό. Είναι κάτι σαν εφιάλτης. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Απλά πηγαίνει όλο και πιο γρήγορα», σύμφωνα, πάντα, με τον σκηνοθέτη.

