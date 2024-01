Ο θαυμαστός κόσμος της υποβρύχιας φωτογραφίας

© Alberto Casati / Ocean Art

During the dive, I saw this little subject and I decide to take the picture using a snoot with technical backlighting. Puerto Galera, Mindoro, PhilippinesΚατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στο Πουέρτο Γκαλέρα στις Φιλιππίνες, ο Αλμπέρτο Κασάτι είδε