Η Φύση σε απόσταση αναπνοής

Ο 50ός ετήσιος διαγωνισμός φωτογραφίας Close-up Photographer of the Year ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την ανακοίνωση των νικητών. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτίνει φόρο τιμής στις κοντινές λήψεις, στη μικροφωτογραφία και στη μακροφωτογραφία, μέσα από 11 διαφορετικές κατηγορίες. Περίπου 12.000 υποψήφιοι από 67 χώρες ανταποκρίθηκαν στο φετινό κάλεσμα και οι διοργανωτές μοιράστηκαν με το αμερικανικό περιοδικό The Atlantic ορισμένα από τα έργα των νικητών και των φιναλίστ που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση