Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Από την Αρχαία Ολυμπία η Φλόγα στην Πόλη του Φωτός

Σε μία επιβλητική τελετή στην Αρχαία Ολυμπία, παρουσία πλήθους κόσμου, η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά (φωτογραφία κάτω) άναψε, με επίκληση στον θεό Απόλλωνα, τη δάδα της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Αγώνες στο Παρίσι (26 Ιουλίου – 11 Αυγούστου 2024).

Πρώτος λαμπαδηδρόμος, ο χρυσός ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος, που με τη σειρά του παρέδωσε στην πρώτη γαλλίδα λαμπαδηδρόμο, Λωρ Μανοντού (δείτε το βίντεο κάτω), πριν ταξιδέψει η Φλόγα σε όλη την Ελλάδα έως τις 26 Απριλίου και την επίσημη παράδοσή της στην γαλλική Επιτροπή.

Η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας άρχισε με την έπαρση της ελληνικής και της γαλλικής σημαίας από άγημα της Προεδρικής Φρουράς, για να ακολουθήσουν οι ομιλίες των επισήμων, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία προσήλθε στην Αρχαία Ολυμπία συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπάχ και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο (φωτογραφία κάτω).

Τη χορογραφία -Θρόισμα της Ιεράς σιωπής- εμπνεύστηκε και σκηνοθέτησε η χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου, σε μουσική σύνθεση Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Τον Ολυμπιακό Υμνο ερμήνευσε η κορυφαία μέτζο σοπράνο Τζόις Ντι Ντονάτο, με οικοδεσπότη την εκδήλωσης τον δημοσιογράφο Νίκο Αλιάγα.

🔥 "Since ancient times, there has been an inseparable link between the #OlympicGames and peace," says President of the @IOC @thomasbach76 at the lighting ceremony of the #OlympicFlame in #Olympia ⤵️ pic.twitter.com/aHaZi3zBcj

