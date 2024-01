«Ζωή» από τον Ηλιο για την ιαπωνική σεληνάκατο στη Σελήνη – αποκαταστάθηκε η βλάβη

Το διαστημικό όχημα που έστειλαν οι Ιάπωνες στη Σελήνη, λειτουργεί και πάλι, αφού είχε σταματήσει για μια εβδομάδα λόγω προβλήματος στην τροφοδοσία ρεύματος.

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (Jaxa) ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε την επαφή με τη σεληνάκατο Slim το βράδυ της Κυριακής, υποδεικνύοντας ότι η βλάβη είχε διορθωθεί.

Το Slim δεν μπορούσε να παράγει ενέργεια όταν προσεληνώθηκε στις 20 Ιανουαρίου, καθώς τα πάνελ του ήταν στραμμένα μακριά από τον Ηλιο.

Με το διαστημόπλοιο Smart Lander for Investigating Moon (Slim), η Ιαπωνία έγινε μόλις η πέμπτη χώρα που κατάφερε να έχει επιτυχή παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης μετά τις ΗΠΑ, την πρώην Σοβιετική Ενωση, την Κίνα και την Ινδία.

Το διαστημόπλοιο λειτουργούσε με μπαταρία για αρκετές ώρες, προτού οι Ιάπωνες αποφασίσουν να το απενεργοποιήσουν για να επιτρέψουν την πιθανή ανάκτηση της ηλεκτρικής ενέργειας όταν η γωνία του ηλιακού φωτός αλλάξει.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, η Jaxa δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που τράβηξε το Slim από έναν κοντινό βράχο.

Το σκάφος θα αναλύσει τη σύνθεση των βράχων στην προσπάθειά της ιαπωνικής υπηρεσίας να βρει στοιχεία για την προέλευση της Σελήνης, δήλωσε η Jaxa.

On Jan. 24, while flying about 50 miles (80 km) above the Moon’s surface, our Lunar Reconnaissance Orbiter spotted @JAXA_en's Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). SLIM landed on Jan. 19 near Theophilus Crater on the Moon's near side. https://t.co/PhKQAcBvuM pic.twitter.com/bImXfkOQBB

— NASA Moon (@NASAMoon) January 26, 2024