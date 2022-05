Υπό ρωσικό έλεγχο το μεγαλύτερο μέρος του Σεβεροντονέτσκ

«Το μεγαλύτερο μέρος» του Σεβεροντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ Σέρχι Γκαϊντάι. «Δυστυχώς, σήμερα, οι Ρώσοι στρατιώτες ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης», αν και δεν την έχουν περικυκλώσει, εξήγησε ο ουκρανός αξιωματούχος σε σχετική δήλωσή του το βράδυ την Τρίτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 100%, σχεδόν, των κρίσιμων υποδομών και το 90% των κατοικιών της πόλης έχουν καταστραφεί εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών, η συνέχιση των οποίων κατέστησε αδύνατη τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας ή την απομάκρυνση αμάχων. «Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να φύγουν από το Σεβεροντονέτσκ» επειδή η εκκένωση είναι πολύ επικίνδυνη, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, σημείωσε ο Γκαϊντάι.

Τη στιγμή της ενημέρωσης του κυβερνήτη η πόλη δεν είχε πια νερό, ηλεκτρικό ή ούτε φυσικό αέριο, όπως ανέφερε.

Μολονότι η κατάσταση περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο για τους Ουκρανούς στρατιώτες, οι τελευταίοι «δεν θα περικυκλωθούν», συνέχισε, επισημαίνοντας πως «κρατούν τις θέσεις τους». «Μάχες διεξάγονται στην καρδιά της πόλης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γκαϊντάι κάλεσε τους κατοίκους να μην βγουν από τα καταφύγια και να έχουν έτοιμες τις αντιασφυξιογόνες μάσκες, αφότου μια δεξαμενή που περιείχε νιτρικό οξύ χτυπήθηκε από βομβαρδισμούς. Η χημική αυτή ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους πνεύμονες, τύφλωση, ακόμη και θάνατο.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ απέδωσε την ενέργεια αυτή στους Ρώσους. Από την πλευρά τους, οι φιλορώσοι αυτονομιστές υποστήριξαν ότι η δεξαμενή αυτή «εξερράγη» στο χημικό εργοστάσιο Αζότ. «Η περιοχή του εργοστασίου ελέγχεται ακόμη από μονάδες του ουκρανικού καθεστώτος» ανέφερε μέσω Telegram ο Ραντιόν Μιρόσνικ, αξιωματούχος της αυτοανακηρυγμένης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

