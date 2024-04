Υπ. Αμυνας: Κανένα ζήτημα μεταφοράς ελληνικών F-16 στην Ουκρανία

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μεταφοράς ελληνικών F-16 στην Ουκρανία», τόνισαν την Τρίτη πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, προσθέτοντας, εμφατικά, πως «όλα τα άλλα αποτελούν ακατάσχετη σεναριολογία».

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του γραφείου Τύπου με αφορμή «σημερινό δημοσίευμα του διεθνούς δικτύου Newsweek», στο οποίο αναφέρεται «ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να προβεί στην αποστολή 32 μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία».

Αξίζει να αναφερθεί πως το Newsweek ανέφερε ως πηγή του ρεπορτάζ του… εγχώριου Μέσου («It is “almost certain” that Athens will transfer the fast jets to Kyiv, the Greek edition of Newsbreak reported…»), των οποίων τα αντίστοιχα ρεπορτάζ έχουν τύχει διάψευσης και άλλες φορές από την κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε με Ορθή Επανάληψη της προηγούμενης ανακοίνωσής του, στην οποία έχει προστεθεί η παραπομπή σε ελληνικό Μέσο.

«Το σημερινό δημοσίευμα του διεθνούς δικτύου Newsweek, και το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, στα οποία αναφέρεται ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να προβεί στην αποστολή 32 μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία, συνιστούν μια ακόμη ανησυχητική ένδειξη για την αδιαφανή και ανεύθυνη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση υπό το δόγμα του “δεδομένου συμμάχου”, ζημιώνοντας έτσι πολλαπλώς τα εθνικά συμφέροντα της χώρας», ανέφερε στη νέα ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου, και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News