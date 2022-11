Χωρίς νερό και φως το Κίεβο και η μισή Μολδαβία μετά από μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ από τα ρωσικά πλήγματα διεκόπη η παροχή νερού και ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη την περιοχή του Κιέβου.

Ολόκληρη η περιοχή του Κιέβου βρίσκεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο κρίσιμες υποδομές, δήλωσε ο Ολεξίι Κουλέμπα, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Επίσης η παροχή νερού διεκόπη σήμερα στο Κίεβο μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Λόγω των βομβαρδισμών, η παροχή νερού έχει διακοπεί σε όλο το Κίεβο. Ειδικοί εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Κλίτσκο στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να κάνουν προμήθειες νερού.

Συναγερμοί προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή σήμαναν σε όλη την Ουκρανία και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Smoke is rising after a rocket hit in Kyiv.

Kyiv mayor confirmed that an infrastructure object was hit in Kyiv.

Several districts of Kyiv are without electricity and water after the hits.

