Χριστούγεννα αφιερωμένα στον… «λευκό άνδρα» και χλεύη στο Διαδίκτυο

Οι χρονιάρες ημέρες του δεκαπενθημέρου των Χριστουγέννων πρέπει πράγματι να είναι χαρούμενες – για τους χριστιανούς τουλάχιστον, αφού το γεγονός της Γεννήσεως είναι όντως χαρμόσυνο, φαιδρό.

Ωστόσο ορισμένοι, που με την πρώτη ευκαιρία επισείουν την υποτιθέμενη χριστιανοσύνη τους σαν πολεμική σημαία, αντιλαμβάνονται τη φαιδρότητα μόνο με την έννοια της έλλειψης σοβαρότητας. Και, ανακλαστικά, το Διαδίκτυο στέκεται αμείλικτο απέναντί τους.

Το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κυκλοφόρησε ημερολόγιο αφιερωμένο στον… «λευκό άνδρα» και στα επιτεύγματά του: «Στην πιο όμορφη εποχή του χρόνου σάς παρουσιάζουμε όσους επηρέασαν καθοριστικά τον δυτικό πολιτισμό μας. Ο λευκός άνθρωπος έχει καταντήσει προσβολή για κάποιους τα τελευταία χρόνια, όχι όμως για εμάς» γράφουν. Και ιδού το σχετικό tweet:

Τα επιτεύγματα όσων άθελά τους «τιμώνται» από τους «Εναλλακτικούς» δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι είδους είναι – και μάλιστα όχι αυτά καθαυτά ως πράξεις και ενέργειες, αλλά… ερμηνευμένα από τους «Εναλλακτικούς» κατά τρόπο γελοίο.

Επί παραδείγματι, τη φωτογραφία του «λευκού ανδρός» Ρόναλντ Ρέιγκαν συνοδεύει το επεξηγηματικό σχόλιο «αυτός που νίκησε τον κομμουνισμό».

Λες και ο κομμουνισμός δεν ήταν γέννημα-θρέμμα της σκέψης ενός… πάλλευκου γερμανού θεωρητικού και συνεπώς μέρος του «δυτικού πολιτισμού μας», λες και τα αποτελέσματα της διάλυσης της Σοβιετικής Ενωσης θα ήταν διαφορετικά αν «αυτός που νίκησε τον κομμουνισμό» δεν ήταν «λευκός άνδρας» αλλά «μαύρος άνδρας» και δεν τον έλεγαν Ρέιγκαν αλλά Ομπάμα ή «κίτρινος άνδρας» και τον έλεγαν Ντενγκ ή Σι, κ.ο.κ.

Ομως αυτά είναι πολύ ψιλά γράμματα, αδιόρατα για τους γερμανούς ακροδεξιούς ρατσιστές των… αδρών γραμμών.

Πάντως το αντικομμουνιστικό στυλ του Ρέιγκαν, λόγου χάρη, δεν είχαν κανένα πρόβλημα στο εν λόγω ημερολόγιο να το συνταιριάξουν «μια χαρά» (και δυο τρομάρες) με τον γερμανό κομμουνιστή συγγραφέα -και βραβευμένο με Βραβείο Στάλιν- Μπέρτολντ Μπρεχτ τον οποίο αποχρωματίζουν και τον… ερμηνεύουν σαν «ανεξάρτητο στοχαστή»!

Πράγματα για γέλια και για κλάματα, δηλαδή – είτε είναι βλακείες εξ αγνοίας είτε προβοκάτσιες εκ προθέσεως.

Στο Διαδίκτυο, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, έγινε πανηγύρι.

Δεκάδες φυσιολογικοί άνθρωποι έσπευσαν να θυμίσουν στους «Εναλλακτικούς» τα έργα και τις ημέρες διαβόητων «λευκών ανδρών» που έχουν τόση σχέση με τα Χριστούγεννα όση έχει ο αφρός της μπίρας με την πίσσα.

Τον χλευασμό προς τους σύγχρονους γερμανούς ρατσιστές απέδωσαν «αυτοπροσώπως» από αθώοι χιονάνθρωποι μέχρι σίριαλ κίλερ.

Από τον άλλο κόσμο ο ψυχοπαθής φονιάς Τσαρλς Μάνσον τούς είπε «χάιλ»… μετωπικά:

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν πέρασε να πει ένα γεια στις «λευκές γυναίκες» των «λευκών ανδρών», αλλά και το φάντασμα του Γκέμπελς δεν σνομπάρισε την καμπάνια τους:

Τέλος, ένας καταραμένος όμιλος λευκών εγκληματιών πλαισίωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις των «Εναλλακτικών»:

#JazuWeißenMännern#AfD heroes; put that in your advent calendar. One country's garbage is another one's hero. Take Trump while you are at it. pic.twitter.com/RMGOZ0f1Z2

