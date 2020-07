«Χρησιμοποίησε το χαμόγελο για να αλλάξεις τον κόσμο» η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Χιλιάδες χιλιόμετρα –κυριολεκτικά και μεταφορικά- μακριά από όσους βρήκαν την αφορμή να ασχημονήσουν με αφορμή τις δηλώσεις του για όσα βίωσε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έδωσε τη δική του απάντηση στον ρατσισμό.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έγραψε την Παρασκευή στον λογαριασμό του στο Twitter: «Χρησιμοποίησε το χαμόγελό σου για να αλλάξεις τον κόσμο. Μην αφήσεις τον κόσμο να σου αλλάξει το χαμόγελο».

Συνόδευσε το σχόλιο με φωτογραφίες από την προπόνηση της ομάδας του όπου φαίνεται να παρακολουθεί την μπάλα να μπαίνει στο καλάθι, για άλλη μια φορά από τα δικά του χέρια.

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile. pic.twitter.com/WbNJzvOefO

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2020