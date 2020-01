«Βασιλιάς» της Euroleague ο Σπανούλης

Μια ντρίμπλα, ένα πλάγιο βηματάκι και ξαφνική εκτέλεση. Με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει στα μακρινά σουτ ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε ιστορία, 2’39” πριν από τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Το παιχνίδι σταμάτησε για λίγο, όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για να τον αποθεώσει, συμπαίκτες και αντίπαλοι τον πήραν αγκαλιά. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χειροκρότησε ιπποτικά τον παίκτη που, κάποτε, αγάπησε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θέλει να βλέπει από τότε που έφυγε για τον Πειραιά.

Με το καλάθι αυτό ο «Kill Bill» ξεπέρασε τους 4.152 πόντους του καταλανού «θρύλου» της Μπαρτσελόνα, Χουάν Κάρλος Ναβάρο (που έχει αποσυρθεί από τη δράση), και κάθισε στον θρόνο του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague. Συμπλήρωσε 4.157 πόντους σε 318 αγώνες του στη διοργάνωση, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από οκτώ χρόνια: από τις 24 Νοεμβρίου του 2011. Εκείνες τις μέρες ο λαρισαίος γκαρντ διένυε τη δεύτερη σεζόν του στον Ολυμπιακό, και η φαντασία του δεν μπορούσε να χωρέσει τα κατορθώματά του, που ακολούθησαν.

