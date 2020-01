Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Αυτό που ξέρετε για το «Game Of Thrones» δεν είναι το πραγματικό τέλος

Υστερα από οκτώ… επικές σεζόν, το «Game of Thrones» του HBO έφτασε στο τέλος πέρσι την άνοιξη, με τους πιστούς οπαδούς του ωστόσο να περιμένουν από τον συγγραφέα της, Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, να δώσει και ένα τέλος στα βιβλία της σειράς, που έχουν μείνει, τρόπον τινά, μετέωρα.

Ο συγγραφέας μίλησε στη γερμανική εφημερίδα Welt για το μεγάλο φινάλε της σειράς και τη συνέχεια των βιβλίων «Το Τραγούδι του Πάγου και της Φωτιάς», στα οποία βασίστηκε (έως ένα σημείο) η τηλεοπτική τους βερσιόν.

Και λέμε έως ένα σημείο γιατί η σειρά των Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Βάις έχει ξεπεράσει τα βιβλία μετά την πέμπτη σεζόν, ενώ στην πορεία παρουσίαζε και μερικές μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ σειράς και βιβλίων όπως για παράδειγμα τον γάμο του Ράμσεϊ Μπόλτον με τη Σάνσα Σταρκ.

Από πέρσι τον Μάιο λοιπόν, όλοι αναρωτιούνται ποιο θα είναι το πραγματικό τέλος του «Game of Thrones», εκείνο του βιβλίου ή εκείνο της σειράς;

Ο Μάρτιν έχει υπονοήσει πως το τέλος του «Game of Thrones» θα έρθει στη γραπτή του εκδοχή, κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, όπως τονίζει, προηγούνται άλλα πράγματα: ο 71χρονος έχει αφοσιωθεί στην ολοκλήρωση του έκτου βιβλίου του «The Song of Fire and Ice» με τίτλο «Winds of Winter» («Οι άνεμοι του χειμώνα»), το οποίο έχει λάβει αλλεπάλληλες καθυστερήσεις τα τελευταία χρόνια.

«Οι ‘Ανεμοι του χειμώνα’ έχουν καθυστερήσει πολύ, το ξέρω, αλλά θα τελειώσουν. Δεν θα πω πότε. Αλλά θα το τελειώσω [το βιβλίο] και μετά θα έρθει ‘Το όνειρο της άνοιξης’ (‘A Dream of Spring’)», ξεκαθαρίζει ο ίδιος.

Στην ερώτηση κατά πόσο νιώθει «πιεσμένος» από τους οπαδούς της σειράς να δώσει επιτέλους το φινάλε που όλοι περιμένουν, ο Μάρτιν επισημαίνει πως «οι άνθρωποι γνωρίζουν κάποιο τέλος – όχι όμως το πραγματικό τέλος. Η τηλεοπτική σειρά με… προσπέρασε, κάτι που δεν περίμενα. Παρ ‘όλα αυτά, προηγείται το ‘Winds Of Winter’ και έπειτα το ‘A Dream of Spring’. Μετά από αυτά θα δούμε».

Ο Μάρτιν τονίζει πως ένας από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες ειναι ο Κουέντιν Ταραντίνο, αλλά και ο ισπανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

«Αυτό που μας συνδέει [με τον Κουέντιν] είναι ότι και οι δύο μας είμαστε ιδιοκτήτες ενός κινηματογράφου. Οταν βρεθήκαμε, είπαμε ο ένας στον άλλον για τον… πόνο μας και το πόσο δύσκολο είναι να ‘τρέξει’ σήμερα ένα σινεμά. Θα ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί του μια μέρα. Ο Ταραντίνο είναι ιδιοφυΐα. Ενας άλλος σκηνοθέτης που θαυμάζω πολύ είναι ο Ντελ Τόρο. Θα έδινα το χέρι μου να συνεργαστεί μαζί του. Το αριστερό μου όμως, γιατί το δεξί μου το χρειάζομαι για να γράφω» προσθέτει.

Σχετικά με το αν θα μπορούσε ένας από αυτούς τους δυο σκηνοθέτες να κάνει κάποια στιγμή μια ταινία μεγάλου μήκους για το «Game Of Thrones», ο Μάρτιν είναι σαφής: «Δεν το αποφασίζω εγώ αυτό, επειδή το HBO ελέγχει πλήρως τα δικαιώματα της οιασδήποτε ταινίας για το ‘Game Of Thrones’. Θυμάμαι πάντως πως κάποια στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε πραγματικά εξετάσει αυτή την επιλογή και οι δύο παραγωγοί [Μπένιοφ και Βάις] ήθελαν να τερματίσουν το έπος με τρεις μεγάλες ταινίες. Ναι, είναι αλήθεια: το ‘Game Of Thrones’ επρόκειτο να τελειώσει στον κινηματογράφο!»

Οπότε τί ακριβώς συνέβη και η σειρά δεν μετεξελίχθηκε ποτέ της σε ταινία;

«Επειδή το HBO δεν ενεπλάκη και δεν το προχώρησε περισσότερο. Οι υπεύθυνοι ξεκαθάρισαν πως παράγουν τηλεοπτικές σειρές, δεν είναι στούντιο του σινεμά. Ολα όμως αλλάζουν πλέον. Τι είναι σήμερα ο κινηματογράφος; Τι είναι η τηλεόραση; Τι είναι το streaming; Συχνά αναρωτιέμαι αν το Netflix κάνει κινηματογράφο ή τηλεόραση; Τα πάντα αλληλομπλέκονται. Δεν ξέρουμε πλέον πού βρίσκονται τα όρια μεταξύ του κινηματογράφου, όσων παρέχουν υπηρεσίες streaming και της τηλεόρασης» καταλήγει με νόημα ο 71χρονος συγγραφέας.