Τυφώνας «Σάλι»: Εριξε… τέσσερις μήνες βροχής μέσα σε λίγες ώρες

Βάρκες, πλοία, μέχρι και αλιγάτορες έκαναν την εμφάνισή τους στη στεριά, καθώς συνεχίζει να σαρώνει τις νοτιοανατολικές Πολιτείες της Αμερικής ο τυφώνας «Σάλι», ο οποίος συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την καταστροφική πλημμύρα στην Αλαμπάμα, ένας ακόμη αγνοείται, ενώ στην Πενσακόλα, τη δυτικότερη πόλη της πολιτείας της Φλόριντα, μία γέφυρα κατέρρευσε όταν «τέσσερις μήνες βροχής έπεσαν μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες», όπως ανακοίνωσαν οι μετεωρολόγοι.

Εκατοντάδες άνθρωποι κοντά στα σύνορα των πολιτειών Φλόριντα – Αλαμπάμα κινδύνεψαν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά ενώ οι Αρχές φοβούνται ότι πολλοί περισσότεροι ενδέχεται να κινδυνεύσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μπορεί η δύναμη του τυφώνα να έχει εξασθενήσει από σήμερα, Πέμπτη, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί στην κατηγορία 2, ωστόσο οι συνέπειές της είναι εμφανείς κατά μήκος των νότιων πολιτειών.

Με ανέμους που κινούνταν με 160 χλμ την ώρα ο «Σάλι» προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων, υπάρχει κίνδυνος για «απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες» με το νερό να φθάνει τα 60 εκατοστά καθώς ο κυκλώνας κινείται προς την ενδοχώρα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την πολιτεία της Φλόριντα.

Οι αρχές στο Νότο κάλεσαν τους κατοίκους να προστατευτούν από τους ανέμους και την βροχή.

Οι καταστροφές από τον κυκλώνα Σάλι αναμένεται να ανέλθουν σε 2-3 δισ. δολάρια, δήλωσε ο Τσακ Γουότσον της εταιρείας Enki Research, που παρακολουθεί τους κυκλώνες και εκτιμά το κόστος των καταστροφών.

Τα λιμάνια, τα σχολεία και οι επιχειρήσεις κατά μήκος της ακτής από όπου πέρασε ο Σάλι παρέμειναν κλειστά.

Καθώς ο Σάλι κινούνταν ανατολικά, τα λιμάνια κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή άνοιξαν και πάλι για τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Από τη Δευτέρα είναι κλειστές οι παραλίες στην Αλαμπάμα, με εντολή του κυβερνήτη, ενώ στο Χάνκοκ του Μισισίπι διατάχθηκε η εκκένωση ορισμένων περιοχών, για προληπτικούς λόγους.

Μαζί με τις καταστροφές που έχουν προκληθεί από τον κυκλώνα σε πολλές περιοχές, έχουν εμφανιστεί και κάποια όχι και τόσο φυσιολογικά φαινόμενα, όπως αυτό που κατέγραψε μία κάτοικος με το κινητό της έξω από το σπίτι της.

Ένας αλιγάτορας μήκους πάνω από 3,5 μέτρα εθεάθη στο Γκαλφ Σορς της Αλαμπάμα, μετά το πέρασμα του τυφώνα από την περιοχή.

«Αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλουμε να βγούμε έξω» φώναζε η Τίνα Λάμπερτ Μπένετ, κάτοικος της περιοχής την ώρα που κατέγραφε από το παράθυρό της τον αλιγάτορα με το κινητό της.

A 12-foot alligator was spotted in Gulf Shores, Alabama, after Hurricane Sally made landfall early Wednesday. “This is why we don’t want to go outside,” said Tina Lambert Bennett, who filmed the alligator outside her window. https://t.co/MuzaKk1Icz pic.twitter.com/k3ZkzlEm97

— CNN (@CNN) September 17, 2020