Τρομακτικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε Τουρκία και Συρία – τουλάχιστον 360 οι νεκροί

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας την κεντρική και νότια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Γκαζιάντεπ, καθώς και τη βόρεια Συρία, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις σεισμολογικών ινστιτούτων.

Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του σεισμού 7,8 βαθμών αυξήθηκε στους 360 νεκρούς και στους 639 τραυματίες, και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 111 νεκρούς στις περιοχές υπό τον έλεγχο του συριακού καθεστώτος, ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο απολογισμός των θυμάτων στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες και οι τζιχαντιστές στη Συρία.

Σε ανακοίνωσή τους τα Λευκά Κράνη, ομάδα διασωστών που δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, κήρυξαν τις ζώνες αυτές «πληγείσες» και ζήτησαν από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις «να παρέμβουν άμεσα» για να βοηθήσουν τον τοπικό πληθυσμό.

Ο απολογισμός των θυμάτων στην Τουρκία έφθασε τους 284 νεκρούς, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Οκτάι διευκρίνισε ότι 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Καχρανμαρμαράς -όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού- άλλοι 20 στην Οσμάνιγε, 18 στη Σανλιούρφα, 14 στη Ντιγιάρμπακιρ και 13 στην Αντιγιαμάν.

Εκατοντάδες πολίτες τραυματίστηκαν στη Σανλιούρφα, στη Ντιγιάρμπακιρ, στα Άδανα, στην Αντιγιαμάν, στη Μαλάτια, στην Οσμάνιγε, στη Χατάι και στην Κιλίς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τουρκικών αρχών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 και καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· στις 03:17 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 17,9 χιλιομέτρων. Κατά την εκτίμηση της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών. Το γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας (GFZ) υπολόγισε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τον Λίβανο, το Κάιρο και την Κύπρο και είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς κράτησε σχεδόν ένα λεπτό. Ακολούθησαν τουλάχιστον 20 μεγάλοι μετασεισμοί, ο ισχυρότερος των οποίων ήταν 6,6 Ρίχτερ.

