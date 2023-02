Μητσοτάκης για φονικό σεισμό στην Τουρκία: Η Ελλάδα στέλνει άμεσα βοήθεια

Τη βαθιά του θλίψη για το καταστροφικό χτύπημα του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών από τα 7,8 Ρίχτερ στη Γκαζιαντιέπ αυξάνεται δραματικά (δείτε κάτω ζωντανή εικόνα από το Ντιγιαρμπακίρ).

Οι σκέψεις μας είναι με πληγέντες, έγραψε στη σχετική ανάρτησή του Πρωθυπουργός, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκατομμύρια άστεγους στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω πολύ άσχημων καιρικών συνθηκών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα αποστείλει άμεσα βοήθεια.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023