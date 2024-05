Δράμα στη Ράφα: Η Χαμάς αποδέχτηκε κατάπαυση του πυρός – το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις

Η τραγωδία στη Μέση Ανατολή πήρε ακόμα πιο δραματικές διαστάσεις το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, καθώς παρά τις πληροφορίες ότι η Χαμάς συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ έκανε λόγο για «τέχνασμα» και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της επιχείρησης στη Ράφα: στόχος, κατά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει τους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), 133 Ισραηλινοί παραμένουν όμηροι στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς.

Παράλληλα πάντως, μολονότι και η τελευταία πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς δεν ικανοποιεί τις απόλυτες απαιτήσεις του Ισραήλ, ο Νετανιάχου είπε ότι θα στείλει αντιπροσωπεία για να συναντηθεί με διαπραγματευτές και να προσπαθήσει να επιτύχει μια συμφωνία.

Στο Τελ Αβίβ εξάλλου έγιναν το βράδυ της Δευτέρας και πάλι μεγάλες διαδηλώσεις από συγγενείς των ομήρων και υποστηρικτές του αιτήματος να υπάρξει μια συμφωνία με τη Χαμάς και να πάψει το Ισραήλ να συνεχίζει να χτυπά τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κάθε περίπτωση η Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να είναι ένας τόπος μαρτυρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι διενεργεί «στοχευμένα πλήγματα» εναντίον στόχων της Χαμάς στο ανατολικό τμήμα της Ράφα, στη νότια Γάζα.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB

Μετά τα μεσάνυχτα, τo Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το νοσοκομείο του Κουβέιτ στην περιοχή, έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, είχε απευθύνει έκκληση στους Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Ράφα να εκκενώσουν την περιοχή.

«Απόψε, καλούμε επίσης όσους μένουν σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε επικοινωνήσει με κάθε μέσο – ραδιόφωνο, μέσα ενημέρωσης, διαδίκτυο και φυλλάδια – στην ανατολική Ράφα, να μετακινηθούν προς τη διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή στο Al-Mawasi και τη Khan Yunis, όπου θα λάβουν πλήρη ανθρωπιστική βοήθεια και θα τους παρασχεθεί νερό, τρόφιμα, ιατρικός εξοπλισμός και καταφύγιο».

Αργότερα, ο Χαγκάρι δήλωσε μεν ότι «εξετάζουμε σοβαρά κάθε απάντηση και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και την επιστροφή των ομήρων», αλλά παράλληλα τόνισε πως εξακολουθούν οι ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν στη Γάζα και «θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Ένας άλλος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως δεν έχει συμφωνηθεί εκεχειρία στη Γάζα, μετά τη δήλωση της Χαμάς. Είπε ακόμη πως η πρόταση την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς ήταν μια «πιο ήπια» εκδοχή μιας αιγυπτιακής πρότασης που περιελάμβανε «ευρεία» πορίσματα τα οποία το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχθεί.

«Αυτό θα φαινόταν να είναι ένα τέχνασμα με σκοπό να κάνει το Ισραήλ να μοιάζει σαν η πλευρά που αρνείται μια συμφωνία», είπε ο ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων και συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το Reuters, αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε πως τα ισραηλινά πλήγματα στη Ράφα δεν συνιστούν στρατιωτική επιχείρηση «ευρείας κλίμακας».

Αμπντάλα Β’: Θα γίνει νέα σφαγή

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ κάλεσε από την Ουάσινγκτον τη διεθνή κοινότητα να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποτρέψει «μια νέα σφαγή» στη Ράφα καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια επίθεση στην πόλη αυτή της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Στη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ο βασιλιάς της Ιορδανίας «προειδοποίησε πως η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, όπου έχουν εκτοπιστεί 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι λόγω του πολέμου, απειλεί να οδηγήσει σε μια νέα σφαγή».

Γκουτέρες: Ελάτε σε συμφωνία

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς «να κάνουν το κάτι παραπάνω που απαιτείται προκειμένου να γίνει συμφωνία και να σταματήσει ο πόνος που υπάρχει τώρα» στη Γάζα

I reiterate my urgent call to the Israeli government & Hamas leadership to come to an agreement & stop the suffering.

I'm deeply concerned by indications that a large-scale military operation in Rafah may be imminent.

Protection of civilians is paramount in int'l humanitarian…

— António Guterres (@antonioguterres) May 6, 2024