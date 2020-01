Τραμπ προς Ερντογάν: Ελλάδα και Τουρκία να τα βρουν στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο ήταν στο επίκεντρο της συνομιλίας που είχαν τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία, έγινε επίσημα γνωστό.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Τζαντ Ντίρι, στο Twitter ότι οι πρόεδροι «συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσει κάθε ξένη εμπλοκή αλλά και να διατηρηθεί η κατάπαυση πυρός στη Λιβύη».

Επιπλέον «συμφώνησαν ότι πρέπει να σταματήσει η βία στο Ιντλίμπ της Συρίας».

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα είχε η αναφορά του εκπροσώπου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «τόνισε τη σημασία η Τουρκία και η Ελλάδα να επιλύσουν τις διαφορές τους στην ανατολική Μεσόγειο».

President Trump also highlighted the importance of Turkey and Greece resolving their disagreements in the eastern Mediterranean.

